Общество

Стругокрасненскому должнику назначили 12 суток административного ареста

Жителя Стругокрасненского района осудили за неуплату алиментов и назначили ему 12 суток административного ареста. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Мужчина не выплачивал алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына. Его долг превысил 450 тысяч рублей. Тем не менее, он не трудоустроился официально и не принимал мер к погашению задолженности.

Тогда судебные приставы ограничили неплательщика в праве выезда за пределы России и обратили взыскание на его банковские счета. Затем нарушителя принудительно доставили в отделение приставов и составили на него протокол о правонарушении по части 1 статьи 5.35.1. КоАП РФ.

Суд назначил должнику наказание в виде 12 суток административного ареста. Если за время ареста мужчина не осознает необходимости исполнения родительских обязанностей и продолжит уклоняться от них, ему будет грозить уже уголовная ответственность по статье 157 УК РФ.