Общество

Вылет самолета из Минеральных Вод в Псков еще раз перенесли

Расчетное время вылета самолета из Минеральных Вод в Псков сдвинулось на 01.00 15 августа. Об этом сообщается на онлайн-табло рейсов на сайте международного аэропорта «Минеральные Воды».

Источник: mvairport.ru

Планировалось, что самолет вылетит сегодня, 14 августа, в 22.00.

Напомним, самолет авиакомпании «Руслайн» должен был вылететь из аэропорта Минеральных Вод 13 августа в 20.20, но вылет задержали из-за замены воздушного судна. Ожидалось, что самолет вылетит сегодня в 9.30. Затем озвучивалось новое время вылета – 10.40, но его вновь перенесли.

Так как рейс стыковочный, из Пскова в Калининград он также вылетит с опозданием