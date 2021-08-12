Общество

Вылет самолета авиарейса МинВоды-Псков-Калининград задерживается до утра

Самолет авиакомпании Руслайн, который должен был вылететь из аэропорта Минеральных Вод в 20:20, задерживает вылет из-за замены воздушного судна.

Как сообщает официальный телеграм-канал Псковской области со ссылкой на директора Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артём Тарасов, на данный момент планируемое время вылета самолёта – 9:30 утра.

Пассажиры обеспечены питанием и водой.

Планируется, что самолет прибудет в Псков около 12:00.

Так как рейс стыковочный, из Пскова в Калининград он также вылетит с опозданием.