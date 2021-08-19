Псковский завод «Титан-Полимер» станет навигатором в мире профессий для детей

Псковский Детский фонд и завод «Титан-Полимер» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Навигатор в мире профессий». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода.
Соглашение предусматривает информационный обмен и содействие в организации профориентационных мероприятий для воспитанников интернатных учреждений Псковской области.
В рамках проекта в очном и дистанционном формате пройдут экскурсии на предприятие и встречи с успешными представителями этого направления. Все мероприятия направлены на развитие профессиональных навыков и профессиональную ориентацию воспитанников школ-интернатов.
Профориентация и профессиональная подготовка начинается с первых классов, с наибольшим упором на воспитанников выпускников - учащихся 8-11 классов. Планируется, что 350 воспитанников интернатных учреждений из числа выпускников (учащиеся 8-11 классов) примут участие в составлении индивидуальных образовательных маршрутов, экскурсиях на предприятия и тренингах.
Проект «Навигатор в мире профессий» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов
Добавим, что завод «Титан-Полимер» поддержит и другие проекты фонда. Руководство предприятия приняло решение оказать благотворительную помощь в подготовке детей из малообеспеченных семей и детей-сирот к первому сентября.