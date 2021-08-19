Общество

Псковский завод «Титан-Полимер» станет навигатором в мире профессий для детей

Псковский Детский фонд и завод «Титан-Полимер» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Навигатор в мире профессий». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода.

Соглашение предусматривает информационный обмен и содействие в организации профориентационных мероприятий для воспитанников интернатных учреждений Псковской области.

В рамках проекта в очном и дистанционном формате пройдут экскурсии на предприятие и встречи с успешными представителями этого направления. Все мероприятия направлены на развитие профессиональных навыков и профессиональную ориентацию воспитанников школ-интернатов.

«Мы готовы сотрудничать с учебными заведениями по вопросу организации экскурсий и встреч с обучающимися. В рамках экскурсий школьники подробно познакомятся с современным высокотехнологичным производством, узнают о правилах охраны труда на производственном объекте, о спецодежде и необходимости использования индивидуальных средств защиты; о прогрессивных технологиях, обеспечивающих максимальную защиту окружающей среды, замкнутом производственном цикле, позволяющем минимизировать выбросы в атмосферу, об основных подразделениях завода, качестве и назначении продукции», — рассказал генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

Профориентация и профессиональная подготовка начинается с первых классов, с наибольшим упором на воспитанников выпускников - учащихся 8-11 классов. Планируется, что 350 воспитанников интернатных учреждений из числа выпускников (учащиеся 8-11 классов) примут участие в составлении индивидуальных образовательных маршрутов, экскурсиях на предприятия и тренингах.

«Для детей, заканчивающих школы-интернаты выбор профессии сложен вдвойне - они чаще других оказываются неподготовленными к самостоятельной жизни и испытывают сложности с тем, чтобы принимать решения, оставшись без поддержки и опеки педагогов. Главная задача нашего проекта – это помочь ребятам в профессиональном самоопределении», — поделилась заместитель председателя Псковского областного отделения Российского детского фонда Юлия Колесова.

Проект «Навигатор в мире профессий» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

Добавим, что завод «Титан-Полимер» поддержит и другие проекты фонда. Руководство предприятия приняло решение оказать благотворительную помощь в подготовке детей из малообеспеченных семей и детей-сирот к первому сентября.