Общество

Все еще лето

«Август — уже не лето». Слова классика готовы оспорить псковичи, ловящие последние солнечные лучи живущие в надежде на теплую осень. Одни отправляются по грибы, прихватив фонарик. Вторые разбивают палатку на берегу озера, обнося лагерь сигнальной лентой и плавая на спальном матрасе. Третьи едут на дачу. Приверженцы разного вида отдыха рассказали о своем способе единения с псковской природой, а эксперт дал советы, как сделать такой отдых комфортнее и безопаснее.

Фото: Елена Емельянова/ Facebook.

Начинать ранним утром сбор грибов с фонариком — это не шутка, а реальность для тех, кто хочет вернуться домой с добычей.

«С прошлого года начала ездить по грибы с соседями. Они семья грибных маньяков в хорошем смысле слова, - рассказывает жительница Пскова Ольга Семенова. - Соседи знают не только где, но и как. Мест никаких особых нет, обычный лес по Гдовке, куда все ездят. Но они умеют буквально выковыривать боровики из подстилки. Знаю, что некоторые для этого практикуют сбор грибов босиком, ногами нащупывают крошечные шляпки в песке, такие крошки после отмывания хороши под маринад. Но это уж совсем для экстремалов».

Ольга говорит, что в первый раз очень удивилась, когда соседи велели взять с собой фонарик. На месте были к шести утра. Первые полчаса, пока не рассвело, вели тихую охоту при искусственном свете.

Фото: Евгений Захаров/ «Грибы Псковской и рыбалка на Чудском».

«Лес небольшой, желающих много, даже из Питера едут к нам любители. Если долго спать и приехать, например, в обед, ничего уже не останется. Можно и к шести утра приехать и быть далеко не первыми, - объясняет Ольга. - И сбор вести нужно медленно и вдумчиво. Тогда получится снять грибы там, где только что пробежал какой-нибудь торопыга».

В сообществе «Грибы Псковской и рыбалка на Чудском» «ВКонтакте» грибники делятся своими находками. Умельцы собирают корзинами подосиновики и лисички. В этом году пока что лидирует Печорское направление, а фанаты Гдовки ловят только первые шляпки. Появляются сообщения об удачных поездах в Струго-Красненский район и в Середку.

Фото: Анна Пшеницына/ «Грибы Псковской и рыбалка на Чудском».

Ольга Семенова в этом году по грибы еще не ездила, но настраивается на боевой лад к сентябрю. А вот чернику и малину из леса уже привозила. За малиной отправлялись на вырубки в Струго-Красненский район. Там тоже встретили половину Пскова, четверть Питера и жителей всех окрестных деревень. Ягод хватило всем. А самое сильное впечатление — обнаруженные под кустом остатки жизнедеятельности медведя. Укусы ос по сравнению с этим показались пустяком, встретить хозяина леса не захотелось никому.

Фото: Ирина Белякина/ «Грибы Псковской и рыбалка на Чудском».

«Главное еще знать, куда потом урожай из леса девать. Кто-то продает, кто-то сам ест, кто-то раздает. Я отношусь к последней категории, мне больше нравится поездки в лес, чем потом грибы чистить и заготавливать или варенье варить».

Видео Сабины Шариповой.

Страшно увидеться с медведем, но не менее жутко повстречать змею. Ольга Семенова описывает свои сборы в лес: резиновые сапоги, фонарик, корзинка, нож, пакеты для незапланированной добычи. Отдельное внимание одежде, должна быть удобной, все-таки ходить много. А еще такой, чтобы не прокусывали насекомые, чтобы в жару в ней не было жарко, а в дождь не холодно. Хороший головной убор, в волосах не должны запутываться жучки и ветки. На случай дождя с собой дождевик. Женщина не советует использовать в лесу дождевики-пакеты, ветки их мгновенно изорвут. Лучше обзавестись надежным многоразовым. Для перекуса с собой всегда термос, походные кружки.

Комментарий эксперта

Анатолий Тиханов, директор магазина «Охотник +» на Октябрьском проспекте, 50:

«Действительно, одежда — едва ли не самое важное, на что нужно обращать внимание перед походом в лес. Каждый год в лесу люди теряются, одежда должна быть заметной, яркой. У нас как раз есть такая, в том числе, головные уборы. Еще одежда должна быть непромокаемой, чтобы ходить по мокрой траве. И обувь — нужны сапоги, вряд ли кто-то в лес пойдет в кроссовках. Болотники не обязательно, но до колена точно. У нас хороший выбор, есть с чулком и без чулка, на любую ногу. Нужны непромокаемые спички на непредвиденный случай. Рекомендуют брать с собой фонарик, часы, заряженный телефон. Без ножа точно никак: гриб проверить, веточку срезать, да и в целом спокойнее. У нас есть с желтыми и оранжевыми ручками, если упадет в траву, не потеряешь. В нашем магазине большой выбор рюкзаков, все-таки не каждый грибник идет налегке от машины».

Фото Сабины Шариповой.

Другой способ расслабиться на природе — махнуть на озеро с палатками на все выходные. Так делает компания Полины Корольковой. Начали в конце июня, когда над областью антициклон подвесил жару. Остановиться не могут до сих пор.

Фото Полины Корольковой.

На это лето облюбовали для себя берег Зеркального озера. Выезжают в пятницу вечером. Обычно собирается компания на 10-12 человек. Первым делом разбивают лагерь и обрызгиваются репеллентом от комаров и слепней. Ставят палатки. Натягивают черную пленку вокруг нескольких деревьев, а внутри выкапывают туалет («Чтоб не сверкать по кустам»). Весь лагерь обносят сигнальной лентой. Лайф-хак появился недавно после конфликта с непрошеным гостем, явившимся к палаткам с овчаркой.

Фото Полины Корольковой.

Любимое блюдо компании — плов. Мужчины колдуют у привезенного с собой казана, женщины моют-чистят-режут.

Для развлечений берут с собой бадминтон, волейбольный мячик, проводят время за играми типа «Мафии». Конечно, главное развлечение — озеро. Не только купаются, но и плавают на резиновой лодке. Женщины привязывают к ней надувные матрасы (на которых укладываются на ночь в палатках), рассекают по воде этаким «поездом».

Фото Полины Корольковой.

«Один раз смотрим, рядом с нашим лагерем настоящий праздник. Выставлены колонки, световое оборудование, ведущий стоит с микрофоном, - рассказывает Полина Королькова. - Пошли узнать, что такое. Оказалось выпускники университета празднуют окончание диплома».

Как похолодало, выезды не прекратились. Правда, купаться уже не получается. Шумные развлечения заменили более тихими, например, просмотром фильмов с планшета в палатке. Полина говорит, что народа на озере поубавилось, из-за чего женщинам бывает страшновато. Боятся диких зверей и людей с недобрыми намерениями. Но пока не зарядят проливные дожди и не полетят белые мухи, компания планирует каждые выходные встречаться на Зеркальном.

Фото Дины Дабришюте.

Комментарий эксперта

Анатолий Тиханов, директор магазина «Охотник +» на Октябрьском проспекте, 50:

«Любители отдохнуть на берегу, найдут у нас много полезного. На озеро, первым делом, собирают палатку и спальник. Это все понимают, но про коврик иногда забывают. Опять же рюкзак — с чемоданом на озеро не поедешь. На чем сидеть - хорошие складные стулья еще никому не испортили отдых. Здесь тоже нужен нож, порезать что-то и для спокойствия. Хорошо, что компания не забывает про репелленты. Всегда рекомендую брать с собой во время любых выездов на природу что-то от кровососущих. Слепни просто неприятны, а клещей обязательно надо отпугивать. В нашем магазине много разных марок под разные типы использования».

На дачу регулярно ездит семья псковички Алены Савицкой.

Фото Марины Кулешовой.

«Мы не прямо дачники-дачники. Да и дача, если честно, не наша, а тестя. Но приглашения всегда ждем с удовольствием, - говорит женщина. - Ездим на все выходные, с ночевкой. В домике для этого есть все, что нужно. Оборудована летняя кухня с плиткой, микроволновкой. Само собой, король дачи — мангал».

Фото Марины Кулешовой.



Однако перед тем, как разжигать поленья на угли и в бане, семья приводит территорию в порядок. Обрезают ветки у деревьев. Собирают опавшие яблоки («Хорошие в компот, гнилые в компост, главное, не перепутать») и ягоды с кустов. Стригут траву.

Фото Анны Костиковой.

Рядом с «фазендой» течет Череха, чистая настолько, что в ней можно ловить раков. Она очень выручала в жаркие дни. Река неглубокая и подходит даже тем, кто не умеет плавать.

Фото Анастасии Сулеймановой.

«Удивительное дело, - говорит Алена Савицкая. - Вроде, шесть соток всего. Огорода почти нет, так, "лучина да укропина". Но до бани так намахаешься. То с травой воюешь, то забор красишь, как Том Сойер, то пауков из углов гоняешь, то ужа пугаешься, то приблудных котят кормишь. Потом сидишь в бане, отмякаешь. Зато и в город приезжаешь, как в отпуске побывал».

Фото Анастасии Сулеймановой.

Комментарий эксперта

Анатолий Тиханов, директор магазина «Охотник +» на Октябрьском проспекте, 50:

«Дачи у всех очень разные. Не везде есть домик и даже электричество. Таким дачникам пригодятся наши вместительные термосы — не только для напитков, но и для горячей пищи. Да и на пенек не присядешь, нужен удобный складной стул. Есть у нас плиты, такая и в походе пригодится, и на даче. Удобно брать с собой туристическую посуду».

В магазине «Охотник +» покупателям предложат скидочную карту. Тем, кто выбирает, чем порадовать увлеченного человека к празднику, пригодятся сертификаты номиналом от 1000 до 50000 рублей. Такой подарок точно запомнится и окажется полезным.

Валентина Семенова