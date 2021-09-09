Общество

Интерактивные карты опасных объектов появятся в регионах России

Интерактивную «Карту опасных объектов» создали в России. Первая появилась в Курской области. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на АНО «Диалог Регионы».

Сейчас «Карта опасных объектов» — это интерактивное приложение на курском портале «Действуем вместе», в котором каталогизируются объекты, представляющие угрозу жизни и здоровью людей. Среди них — заброшенные и недостроенные здания, неосвещенные пешеходные переходы, открытые люки, свалки, места скопления бездомных животных.

Планируется, что такие карты разработают и в других регионах. «Проект нацелен на ускорение поиска пропавших людей и повышение уровня гражданской безопасности в целом. При исчезновении человека спасатели будут проверять такие точки в первую очередь, — отметили в АНО «Диалог Регионы».