Общество

Механизм назначения пенсий упростят с 1 января 2022 года

Механизм назначения пенсий упростят с 1 января 2022 года. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова 14 сентября, сообщается в Telegram-канале правительства страны.

Так, пенсия по инвалидности, доплата к пенсии ниже прожиточного минимума будут назначаться автоматически. Гражданам, достигшим возраста назначения пенсии по старости, будет достаточно сделать отметку о правильности данных о трудовом стаже и согласии на портале госуслуг.

Мужчинам с 45 лет и женщинам после 40 лет на портале госуслуг будет доступна информация о предполагаемых размерах страховой пенсии.

Для получения нескольких выплат будет достаточно всего один раз обратиться в Пенсионный фонд через портал госуслуг и заполнить формы, рассказала Татьяна Голикова.

Вице-премьер также сообщила, что в сентябре начались единовременные выплаты пенсионерам по 10 тысяч рублей. Мера затронула 42,8 млн человек. Сегодня деньги на банковскую карту получили более 39 млн граждан. Одновременно с пенсией через отделения «Почты России» и других доставщиков средства поступят не позднее 16 сентября.