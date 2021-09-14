Общество

Срок сдачи новой школы в Великих Луках сдвинулся из-за роста цен на стройматериалы

Строительные работы в школе на улице Заслонова в Великих Луках завершены на 90%, а внутри объекта полным ходом идут отделочные работы. При этом сроки сдачи объекта сдвинулись по нескольким причинам. Об этом пишет портал «Луки.ру» со ссылкой на заместителя главы администрации города Юлию Ярышкину.

Фото: портал «Луки.ру»

Юлия Ярышкина отметила, что есть претензии к подрядчику, но, кроме того, коррективы внесла пандемия, из-за которой долгое время были закрыты границы, и на объект не смогли прибыть рабочие из Белоруссии, на которых рассчитывал подрядчик.

«К сожалению, на сегодняшний день такой же дефицит рабочих кадров наблюдается, поэтому сроки были пропущены», — добавила Юлия Ярышкина.

Смотрите также Количество строителей новой школы в Великих Луках доведут до 200 человек

Она также добавила, что закрытие границ повлекло за собой рост цен на строительные материалы: железо, металл, дерево, бетон.

«Та смета, которая была изначально, оказалась неактуальна, потребовалось много времени, чтобы внести изменения в смету, проект. Пришлось заключать дополнительное соглашение, обращаться к губернатору по поводу увеличения стоимости строительства», — объяснила она.

Юлия Ярышкина сообщила, что по тем показателям, которые имеются в настоящее время, можно делать выводы, что к концу года строительство школы будет завершено.

«Мы наблюдем построенное здание, завершаются последние укладочные работы на переходе из блока основной школы в блок начальной, дальше будет накрыта крыша по всему периметру и сделан контур, чтобы с октября запускать отопление и проводить финишные отделочные работы», — рассказала она о ходе работ на сегодняшний день.

Также Юлия Ярышкина отметила, что оборудование для оснащения школы уже закуплено и лежит на складах.