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Общество

Число привитых от коронавируса в Псковской области приближается к 40%

17.09.2021 13:13|ПсковКомментариев: 2

Число привитых от коронавируса в Псковской области приближается к 40%. Об этом сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук 17 сентября в информационном центре Избирательной комиссии Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Это уже, конечно, уровень, который должен положительно влиять на снижение заболеваемости, но этого еще крайне недостаточно, чтобы сформировался так называемый коллективный иммунитет. Поэтому на местах надо приложить максимум усилий, чтобы этот показатель был поднят», - отметил Александр Нестерук.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора напомнил, что в регионе началась прививочная кампания - вакцинация против гриппа. Вакцина для взрослого населения поступила в достаточном количестве, она есть во всех муниципальных образованиях. «Всех приглашаю на прививочные участки», - сказал Александр Нестерук. Интервал между прививками от коронавируса и гриппа должен составлять не менее месяца, надо рассчитать свои возможности и привиться от двух опасных инфекций, добавил он.

Теги: #Роспотребнадзор #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
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