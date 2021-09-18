Более 600 псковичей за сутки привились вторым компонентом вакцины от коронавируса

630 жителей Псковской области вакцинировались от коронавируса вторым компонентом за прошедшие сутки. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Всего курс вакцинации в регионе завершили 149 036 человек. Кроме того, первую прививку вчера сделали 316 человек, за весь период - 181 005 псковичей. Ревакцинировались 2 788 человек (+120 за сутки).
На сегодня в регионе использовали 76,6% поступившей вакцины от COVID-19.
«Динамика заболеваемости ожидаем растет - защитите себя и своих близких, запишитесь на вакцинацию», - написал в своем инстаграм-аккаунте Михаил Ведерников.