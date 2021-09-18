Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
скидки от «Подружки»
Пробные уроки в IT-академии
ТОП-11 детских секций в Пскове
Душевный сыр от «Прасковьи Молочковой»
рейдерский захват
Новый язык с нуля
как стать завучем
Правила безопасности с газовым оборудованием
концерт Артура Руденко
господдержка бизнеса и инвесторов
Телефон прямого эфира 56-73-72
Предупреждают Только раз
 
 
 
ещё Общество 18.09.2021 11:320 Более 600 псковичей за сутки привились вторым компонентом вакцины от коронавируса 18.09.2021 12:360 Ремонт лестницы в Финском парке в Пскове начнут в этом году 18.09.2021 12:200 Стоять на месте. Главное для потерявшихся в лесу 18.09.2021 11:440 В Псковской области из-за коронавируса за сутки умерли пять человек 18.09.2021 11:320 Более 600 псковичей за сутки привились вторым компонентом вакцины от коронавируса 18.09.2021 11:150 Новый очаг коронавируса выявили в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 13.09.2021 13:159 Новый поезд начнет курсировать в Псковской области с 1 октября 14.09.2021 19:321 Мертвого бизнесмена обнаружили в Великих Луках 11.09.2021 21:2112 Открытие монумента Александру Невскому: как это было 11.09.2021 11:114 «Исторический» визит Путина и политические смыслы 13.09.2021 19:302 Новый очаг COVID-19 выявили в школе в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Более 600 псковичей за сутки привились вторым компонентом вакцины от коронавируса

18.09.2021 11:32|ПсковКомментариев: 0

630 жителей Псковской области вакцинировались от коронавируса вторым компонентом за прошедшие сутки. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Всего курс вакцинации в регионе завершили 149 036 человек. Кроме того, первую прививку вчера сделали 316 человек, за весь период - 181 005 псковичей. Ревакцинировались 2 788 человек (+120 за сутки).

На сегодня в регионе использовали 76,6% поступившей вакцины от COVID-19.

«Динамика заболеваемости ожидаем растет - защитите себя и своих близких, запишитесь на вакцинацию», - написал в своем инстаграм-аккаунте Михаил Ведерников.

Теги: #статистика #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы предложение изменить условия включения отопления - начинать сезон раньше?
В опросе приняло участие 361 человек
Сюжет: Массовая вакцинация от COVID-19 в Псковской области Более 600 псковичей за сутки привились вторым компонентом вакцины от коронавируса Число привитых от коронавируса в Псковской области приближается к 40% Коечный фонд для больных коронавирусом в Псковской области занят на 81% Удельные темпы вакцинации от COVID-19 в Псковской области превышают среднероссийский уровень Число повторно привитых от COVID-19 псковичей близится к двум тысячам Все эти ужасы относительно прививки от COVID-19 не стоят выеденного яйца - митрополит Тихон За неделю в Великих Луках выявили 50 нарушений масочного режима В Псковскую область поступило еще 3 тысячи доз вакцины «Спутник V» Новая партия вакцины от коронавируса поступила в Псковскую область Темпы вакцинации от COVID-19 снизились в Псковской области в выходные дни Ведерников рассказал, сколько псковичей нужно привить от COVID-19 План вакцинации от COVID-19 в Псковской области выполнили почти на 60% Почти 8 тысяч доз вакцины от коронавируса поступило в Псковскую область Еще более 1400 псковичей полностью привились от COVID-19 Более 11 тысяч доз вакцины от коронавируса поступило в Псковскую область 111 Более 500 человек ревакцинировали от COVID-19 в Псковской области 260 жителей Псковской области ревакцинировались от COVID-19 Более 5 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступило в псковский регион Великолучанка получила сертификат о вакцинации после публикации в соцсетях Новая партия вакцины от коронавируса поступила в Псковскую область Псковичам рассказали, в чем преимущество вакцины «Спутник Лайт» Почти 110 тысяч жителей Псковской области полностью вакцинировались от COVID-19 Еще 215 жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса Волна заболеваемости COVID-19 в Великих Луках вышла на плато - Николай Козловский Псковская область вышла на первое место по удельному темпу вакцинации от COVID-19 Более 60% педагогов и медиков в Псковской области привились от коронавируса Псковская область вошла в число регионов с высокими темпами вакцинации от COVID-19 В Псковской области использовали 86% поступившей вакцины от COVID-19 Пункт вакцинации от коронавируса открылся в студенческой поликлинике ПсковГУ Более 6 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» получил псковский регион Почти 100 тысяч жителей Псковской области сделали обе прививки от COVID-19 Псковских медиков подозревают в продаже поддельных сертификатов вакцинации от COVID-19 Почти 30 тысяч жителей Пскова завершили вакцинацию от коронавируса Вакцину «Спутник Лайт» начали поставлять в медучреждения Псковской области Пункт вакцинации в «Простории» посетил Михаил Ведерников Вице-губернатор Нинель Салагаева привилась от коронавируса Псковский губернатор призвал прививаться в максимальном темпе для выхода на плато по коронавирусу В Псковской области продлили сроки обязательной вакцинации от коронавируса До конца месяца в Псковской области собираются завершить вакцинацию работников сферы образования Власти прорабатывают вопрос о допоставке вакцины «Спутник V» в Псковскую область Более полутора тысяч псковичей сделали первую прививку от коронавируса в выходные Набор в штаб волонтеров вакцинации открыли в Псковской области Темпы прививочной кампании начали выравниваться в Псковской области Четвертая волна коронавируса ожидается в Псковской области осенью Полиция предупреждает псковичей об ответственности за покупку сертификатов о вакцинации Более 70% сотрудников Сбера в Псковской области вакцинировались от COVID-19 Очередная партия вакцины от коронавируса поступила в районы Псковской области Более 75 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от COVID-19 Новый пункт вакцинации от COVID-19 открылся в Пскове Партия вакцины от коронавируса поступила в Псков Более 71 тысячи человек полностью привились от коронавируса в Псковской области В медучреждениях Псковской области начаты внеплановые проверки работы пунктов вакцинации 129 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 395 жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19 в воскресенье Марина Гаращенко: Пункты вакцинации в торговых центрах работают в режиме повышенной нагрузки Новый рекорд по вакцинации от коронавируса установили в Псковской области Расширенные пункты вакцинации организуют для работающего населения Псковской области Псковский и Себежский районы попали в лидеры по вакцинации от коронавируса Более 500 новобранцев привились от коронавируса в псковской дивизии Коллектив великолукской инфекционной больницы привился от COVID-19 на 60% Митрополит Тихон призвал жителей Псковской области привиться от коронавируса. ВИДЕО В Пскове подписано постановление о вакцинации 60% муниципальных работников Вакцинацию первым компонентом прививки в великолукском «Апельсине» приостановили до 6 июля Фотофакт: Очередь на вакцинацию в «Империале» насчитывает 80 человек Почти 2 тысячи жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса 1 июля Интерактив: Вакцинация становится массовым мероприятием 6600 доз вакцины от коронавируса поступило в Псковскую область Новую партию вакцины от COVID-19 привезут в Псковскую область на этой неделе Более 2,5 тысяч жителей Псковской области сделали прививку от COVID-19 за сутки За сутки в Псковской области сделано 1,5 тыс инъекций коронавирусной вакцины Механизм контроля за проведением обязательной вакцинации определили в Псковской области Часть жителей Псковской области обязали вакцинироваться от коронавируса Еще 7 800 доз вакцины «Спутник V» поступило в Псковскую область Почти 1000 человек в сутки делают первую прививку от COVID-19 в Псковской области Вера Емельянова: Массовая вакцинация — единственное средство, которое может победить пандемию Михаил Ведерников объяснил, почему пока не сделал прививку от COVID-19 Статистику смертности от COVID-19 и в результате ДТП сравнил Михаил Ведерников Прокуратура выявила нарушения при вакцинации от COVID-19 в Палкино Названы категории граждан, для которых обязательна прививка от COVID-19 Дмитрий Шахов рассказал, как перенес прививку от коронавируса Партия «Новые люди»: Псковский бизнес может погибнуть от жестких антиковидных мер Андрей Турчак сделал прививку от коронавируса Алексей Севастьянов сделал прививку от коронавируса Александр Нестерук: Заболеваемость коронавирусом не удастся предотвратить без массовой вакцинации Процент вакцинации от COVID-19 в Псковской области оказался самым низким в СЗФО Псковский губернатор доложил о мерах по сдерживанию заболеваемости COVID-19 в регионе Псковичей приглашают бесплатно привиться от коронавируса Региональный парламент утвердил отчет об исполнении бюджета за 2020 год В Псковской области названы районы-лидеры и аутсайдеры по вакцинации от СOVID-19 Псковский губернатор предложил ввести систему скидок для вакцинированных Михаил Ведерников назвал удачный день для прививки от COVID-19 Псковский губернатор назвал условие отмены масочного режима осенью 39 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области Более 60 тысяч псковичей сделали первую прививку от коронавируса Еще 43 случая коронавируса зарегистрировано в Псковской области В Псковской области названы антилидеры по темпам вакцинации среди городов и районов Два выходных дня предложили предоставлять вакцинируемым от COVID-19 в Псковской области Более 55 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19 Игорь Сопов: Вакцинация членов избиркомов — это уважение к избирателям 54 новых случая COVID-19 выявили в Псковской области Более 50 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19 Почти 4,5 тысячи великолучан привились от коронавируса Анастасия Повторейко: Вакцинация от COVID-19 должна стать нормой Почти 40 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса Почти 50 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса Елена Уткина рекомендует псковичам не покидать регион во время праздников 77 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области Эпидемиолог посоветовала псковичам привиться от COVID-19 на майских выходных Более 7 тысяч доз вакцины от COVID-19 получит Псковская область Пункт вакцинации открылся в ТЦ «Фьорд Плаза» Педагоги Пскова стали более ответственно относиться к вакцинации - Александр Коновалов Пункты вакцинации от COVID-19 откроются еще в двух псковских торговых центрах От коронавируса в Псковской области привилось около 6% населения Более 41 тысячи псковичей сделали первую прививку от COVID-19 26 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса Родители всех российских школьников получат в августе единовременную выплату Укол в ТЦ Более 22,5 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса Пункт вакцинации открылся в ТЦ «Акваполис» в Пскове Новая партия вакцины от COVID-19 поступила в Псковскую область Первую прививку от COVID-19 сделали 28 тысяч жителей Псковской области Почти 200 сотрудников Псковских тепловых сетей уже записались на прививку от COVID-19 Почти 24 тысячи человек привились от коронавируса в Псковской области Депутат Игорь Дитрих сделал прививку от коронавируса и назвал чудом изобретение вакцин Михаил Ведерников: Вакцина от COVID-19 поступила почти во все районы Антон Минаков призвал псковичей не верить слухам о вакцине от COVID-19 В Псковскую область поступила еще одна партия вакцины от COVID-19 Новая партия вакцины от COVID-19 поступила в Псковскую область Более 18 тысяч жителей Псковской области полностью привились от COVID-19 17,5 тысяч жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса Юрий Сорокин высказался против массовой политизации молодежи Около 23 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19 В «Псковских тепловых сетях» продолжают подготовку к вакцинации от COVID-19 В Псковской области около 14 тыс. человек полностью прошли вакцинацию от COVID-19 Почти 15 тысяч жителей Псковской области полностью привились от COVID-19 1,5 тысячи великолучан полностью привились от COVID-19 Псковичка пожаловалась на долгое ожидание прививки от COVID-19 Александр Братчиков: Последствий после первой прививки от COVID-19 я не ощутил Более 13 тысяч жителей Псковской области полностью привились от COVID-19 Почти 1330 великолучан дважды привились от COVID-19 Псковский ветеран в преддверии своего 100-летия привился от COVID-19 Более 12 тысяч человек в Псковской области завершили вакцинацию от COVID-19 Более 11 тысяч псковичей получили оба компонента вакцины от COVID-19 Выездная вакцинация от коронавируса прошла в 39 организациях Пскова Александр Братчиков привился от COVID-19 Псковские теплосети организуют вакцинацию от COVID-19 Почти 20 тысяч человек в Псковской области сделали первую прививку от COVID-19 Мобильный прививочный пункт работает в Великих Луках Псковичи могут привиться от коронавируса в ТК «Империал» Вакцинация сотрудников военкоматов стартует в Западном военном округе Более 9 тысяч человек завершили вакцинацию от COVID-19 в Псковской области Почти 19 тысяч псковичей сделали первую прививку от COVID-19 В облздраве развеяли слух об увольнении медиков в случае отказа от вакцинации Пункты вакцинации планируют развернуть в торговых центрах Псковской области Почти 17 тысяч жителей Псковской области первично привились от коронавируса 16 тысяч человек в Псковской области сделали прививку от COVID-19 Александр Котов призвал депутатов привиться от коронавируса Более 14 тысяч человек в Псковской области сделали прививку от коронавируса В избиркомах Псковской области проходит вакцинация против COVID-19 Пункты вакцинации в Пскове работают без выходных Губернатор Ведерников призвал псковичей прививаться от коронавируса Чем отличаются три российские вакцины от COVID-19 Около 13 тыс жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от COVID-19 Победить COVID-19: псковские предприятия активно участвуют в массовой вакцинации Коллектив Псковского облсовпрофа сдал тесты на антитела Глава Великих Лук рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса Виктор Антонов: Современная страна, а отношение к прививкам осталось на уровне XVIII века Руководители двух фракций областного Собрания сделали прививку от COVID-19 Более 700 жителей Пскова полностью привились от коронавируса Вакцинация от COVID-19 проходит на великолукском «ЗЭТО» Минздрав включил пожилых в приоритетную группу вакцинации от COVID-19 Около 250 прививок от COVID-19 в день делают в Порхове Названы условия вакцинации от коронавируса в псковских частных медцентрах 6,5 тысяч жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса Более 300 псковичей записались на прививку от COVID-19 через портал госуслуг Число первично привитых от COVID-19 в Псковской области превысило 5,5 тысяч Привитый от коронавируса глава Печорского района поделился ощущениями Медик рассказал, обязателен ли анализ на антитела перед прививкой от коронавируса Псковские инфекционисты объяснили случаи заражения COVID-19 после прививки Михаил Ведерников: Псковичи не отказываются от вакцинации из-за веры в теории заговора Всем ребятам пример: кто из псковских ВИПов привился от COVID-19 Более 700 жителей Псковской области привились от COVID-19 Глава Великих Лук планирует привиться от коронавируса Вакцинация от COVID-19 идет в районах Псковской области Национальная гордость вместо иммунитета Массовые заявки на вакцинацию от COVID-19 принимаются в Псковской области В облздраве назвали противопоказания к вакцинации от COVID-19 Минздрав изменил сроки вакцинации для переболевших коронавирусом Справиться с COVID-19 можно на год быстрее при повсеместной вакцинации - Игорь Савицкий На госуслугах стала доступна запись на вакцинацию от COVID-19 Реплика Донецкого: Звезда ковида Россияне смогут узнавать результаты теста на COVID-19 через портал госуслуг Псковские врачи рассказали, когда можно делать прививку переболевшим COVID-19 Массовая вакцинация населения от COVID-19 начинается в России В Великих Луках прививают от COVID-19 Псковский губернатор сделает прививку от коронавируса Глава Минздрава опроверг возможность не носить маски после прививки от COVID-19 Псковский врач рассказал о рисках применения вакцины от COVID-19 для онкобольных Псковичи поделились впечатлениями от вакцинации от COVID-19 Вакцина от ковидиотизма Представлен алгоритм вакцинации от коронавируса в Псковской области Пункты вакцинации от COVID-19 будут развернуты в каждом медучреждении Псковской области 3000 доз вакцины от COVID-19 распределят в Псковской области в ближайшие дни Началась вакцинация личного состава псковской дивизии от коронавируса COVIDная метка Регионам поручили увеличить число пунктов вакцинации от коронавируса Избирком обратится к Михаилу Ведерникову с просьбой о приоритетной вакцинации Массовая вакцинация от коронавируса начнется в России с 18 января Названы противопоказания для вакцинации от коронавируса Псковские медики рассчитывают на массовую вакцинацию от COVID-19 в ближайшее время
18.09.2021, 12:360 Ремонт лестницы в Финском парке в Пскове начнут в этом году 18.09.2021, 12:340 Женщина погибла в результате возгорания автомобиля на улице Лесной в Пскове 18.09.2021, 12:270 Посетившие Псков иностранные эксперты сравнили прозрачность выборов в России и Европе 18.09.2021, 12:200 Стоять на месте. Главное для потерявшихся в лесу
18.09.2021, 12:010 Автомобиль горит на улице Лесной в Пскове. ФОТО 18.09.2021, 11:440 В Псковской области из-за коронавируса за сутки умерли пять человек 18.09.2021, 11:320 Более 600 псковичей за сутки привились вторым компонентом вакцины от коронавируса 18.09.2021, 11:260 Массовые проверки водителей пройдут в Пскове
18.09.2021, 11:150 Новый очаг коронавируса выявили в Псковской области 18.09.2021, 11:120 Жители Псковской области с утра активно голосуют на выборах. ФОТО 18.09.2021, 10:500 В Псковском районе водитель съехал в кювет по пути на работу 18.09.2021, 10:420 О ходе голосования рассказали представители районов Псковской области
18.09.2021, 10:400 Псковичи представляют регион на всероссийских соревнованиях по ММА 18.09.2021, 10:170 На улице Прудовой в Печорах укладывают новый асфальт 18.09.2021, 10:020 Псковский архивист рассказала иностранным студентам о проекте «Без срока давности» 18.09.2021, 09:470 Телеграм ограничит работу ботов, связанных с предвыборной агитацией
18.09.2021, 09:302 Сэндвич и торт украл пскович из магазина на Труда 18.09.2021, 09:082 Врач назвал причины для досрочной ревакцинации 18.09.2021, 08:481 Девять жалоб поступило в избирательные комиссии Псковской области 17 сентября 18.09.2021, 08:005 В Псковской области начался второй день выборов
17.09.2021, 23:291 Франция отзывает послов из США и Австралии из-за альянса AUKUS 17.09.2021, 23:106 Явка на выборах депутатов Госдумы составила 17,29% на 20 часов 17.09.2021, 22:437 Кремль объяснил, как Путин смог проголосовать онлайн без мобильника 17.09.2021, 21:572 Следственный комитет проведет проверку после DDoS-атак на систему онлайн-голосования
17.09.2021, 21:220 ДТП с тремя автомобилями затрудняет движение на улице Юбилейной 17.09.2021, 21:021 Произведения Сибелиуса и Рахманинова открыли 25-й сезон Губернаторского симфонического оркестра 17.09.2021, 20:522 Вопросы подготовки молодых кадров для сферы здравоохранения обсудили в Пскове 17.09.2021, 20:423 Иностранные эксперты отметили прозрачность выборов в Псковской области
17.09.2021, 20:342 Дети псковских казначеев приняли участие в выборах 17.09.2021, 20:180 Билет на концерт к 800-летию Александра Невского в «Михайловском» можно оплатить «Пушкинской картой» 17.09.2021, 20:100 Руководители Великих Лук приняли участие в выборах 17.09.2021, 19:576 Интерактив: Счастье есть, когда дома тепло
17.09.2021, 19:280 Клирик Псковской епархии с диагнозом ковид попал в реанимацию 17.09.2021, 19:2013 «Псковские тепловые сети» прокомментировали старт отопительного сезона 17.09.2021, 19:012 Виктор Иващенко ответил на обвинения в незаконной агитации 17.09.2021, 19:001 Ход капремонта домов проверили в Пушкиногорском и Бежаницком районах
17.09.2021, 18:470 На улице Балтийской в Пскове обнаружили арсенал боеприпасов 17.09.2021, 18:460 «Акценты» Донецкого: День тишины, ввод «Машиностроителя» и «кино не для всех» 17.09.2021, 18:421 Фотофакт: В проезде Медведово проводят грейдирование с подсыпкой 17.09.2021, 18:293 22 человека задержаны в Пскове за незаконную агитацию в день выборов
17.09.2021, 18:230 Псковичи могут направить в БТИ замечания к проекту отчета по оценке земельных участков 17.09.2021, 18:130 В Себежском районе явка на выборах депутатов Госдумы на 15 часов составила 14,7% 17.09.2021, 18:120 Молодежь и пожилые избиратели активно голосуют в Псковской области. ФОТО 17.09.2021, 18:000 Фотомарафон «Профсоюз и выборы» проводят в Псковской области
17.09.2021, 17:520 Руководитель компании «Экопром» назвал самый чистый район Псковской области 17.09.2021, 17:519 Молодых людей задержали за расклейку агитационных листовок в Пскове 17.09.2021, 17:440 Количество пенсионных взносов в НПФ ВТБ через «Мультибонус» выросло на 20% 17.09.2021, 17:422 Игорь Сопов реализовал свое избирательное право на УИК в Пскове
17.09.2021, 17:271 Фермерам из Печорского района продемонстрировали в работе новый трактор 17.09.2021, 17:150 Фальсифицированный алкоголь изъяли из великолукской автомастерской 17.09.2021, 17:111 Явка на выборах депутатов Госдумы в Псковской области превысила 10% 17.09.2021, 17:070 В Псковской области ищут пропавшего в лесу 58-летнего мужчину
17.09.2021, 17:040 День семьи провели в Псковстате 17.09.2021, 17:000 Псковский пристав поборется за право носить зеленый берет 17.09.2021, 16:550 Участок железной дороги капитально ремонтируют в Плюсском районе 17.09.2021, 16:522 Владислав Туманов: Интеграция России и Белоруссии неотвратима, жизнь заставит
17.09.2021, 16:440 Более 170 волонтеров задействовано при проведении выборов в Псковской области 17.09.2021, 16:410 Сергей Елизаров представит Псковскую область на национальной премии «Чистый воздух» 17.09.2021, 16:300 В псковском МРЭО ГИБДД назвали наиболее загруженные рабочие дни 17.09.2021, 16:280 Кабаны «оккупировали» участки жителей островских деревень
17.09.2021, 16:170 В Великих Луках пройдут всероссийские соревнования по мини-футболу 17.09.2021, 16:100 Глава Пскова призвала горожан подойти к выборам взвешенно и ответственно 17.09.2021, 16:031 Как стать завучем 17.09.2021, 15:534 Площадь Победы закроют в Пскове для движения автомобилей 20 сентября
17.09.2021, 15:350 «Особое мнение» Владислава Туманова о новейшей истории Псковской области. ВИДЕО 17.09.2021, 15:282 Путин предложил выплатить по 50 тысяч рублей защитникам Ленинграда 17.09.2021, 15:211 Четырехлетний ребенок попал под колеса автомобиля в Псковском районе 17.09.2021, 15:192 Александр Братчиков проголосовал на выборах в Госдуму и областное Собрание 
17.09.2021, 15:080 Культурно-просветительский проект о русской классике стартует в Пскове 17.09.2021, 15:000 Главы районов присоединились к голосованию на выборах в областное Собрание и Госдуму. ФОТО 17.09.2021, 14:550 Ночные заморозки снова прогнозируют в Псковской области 17.09.2021, 14:520 Иеромонах преодолел путь из Клина в Кунью на велосипеде, чтобы проголосовать
17.09.2021, 14:473 Владислав Туманов: Сегодня есть все основания гордиться Псковской областью 17.09.2021, 14:432 Специалисты зафиксировали более 300 атак на сайте дистанционного голосования 17.09.2021, 14:420 Грузовик с говядиной сомнительного качества остановили на границе Псковской области 17.09.2021, 14:290 Глава Псковского района Наталья Федорова приняла участие в голосовании
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.