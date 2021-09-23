Общество

Школы-интернаты в Псковской области получили оборудование для профориентационных занятий

Псковское областное отделение Российского детского фонда продолжает активно работать над проектом «Навигатор в мире профессий», реализуемым при поддержке Фонда президентских грантов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе организации, уже закупили оборудование в 7 школ-интернатов, являющихся участниками проекта по профессиональной ориентации.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

В большинстве школ воспитанники уже приступили к практическим занятиям и могут использовать закупленные инструменты и оборудование для развития первичных профессиональных навыков. В частности, учащиеся Пушкиногорской санаторной школы-интерната получили возможность заниматься сразу по трем направлениям. Уже закуплены щипцы, фены и манекены для развития парикмахерских навыков, ножовки, лобзики, пилки и молотки − для занятий столярным делом, а также тонометры, термометры, пульсоксиметр и прочее для развития знаний по оказанию первой медицинской помощи.

В пользу учащихся сразу трех школ-интернатов (Опочецкой и Красногородской специальных (коррекционных) школ-интернатов, а также Опочецкой школы-интерната для детей, нуждающихся в социальной поддержке) закупили и поставили кухонное оборудование для занятий по направлению «Поварское дело».

Воспитанники Центра специального образования №3 города Великие Луки и Центра помощи детям Печорского района теперь смогут заниматься с использованием нового оборудования для обработки дерева: токарных станков, лобзиков, рубанков, ножовок, резцов и других инструментов.

А в Центре помощи детям города Великие Луки при поддержке проекта «Навигатор в мире профессий» будет развиваться игровой формат занятий по профессиональной ориентации: в учреждении реализуют проект «Мой осознанный выбор», в рамках которого проведут турниры, нацеленные на подготовку воспитанников к профессиональному пути.

Остальные участники проекта получат необходимое оборудование в ближайшее время. Кроме того, Детский фонд в течение учебного года будет закупать расходные материалы для проведения практических занятий в учреждениях.

Напомним, целью проекта является создание системы помощи в профессиональном самоопределении и развитии первичных профессиональных навыков подопечных школ-интернатов Псковской области, являющихся учащимися 8-11 классов.

Детский фонд приглашает к партнерству всех заинтересованных в проекте. Более детальную информацию можно получить по телефону 8(8112) 73-58-80, по адресу электронной почты child1988@yandex.ru или в социальных сетях фонда.