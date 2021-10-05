Общество

Съемки фильма с псковичкой Юлией Пересильд стартовали на МКС

Режиссер Клим Шипенко, актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд и космонавт Антон Шкаплеров приступили к съемкам фильма «Вызов» на МКС. Об этом сообщил Антон Шкаплеров в ходе переговоров с землей, трансляцию которых ведет NASA.

«Мы уже поснимали, надо начинать сбрасывать», - цитирует космонавта «Интерфакс».

Юлия Пересильд, Клим Шипенко и Антон Шкаплеров прибыли на МКС 5 октября на корабле «Союз МС-19». Из-за отказа системы автоматической стыковки корабль пристыковался к станции вручную.

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Экипаж реализует научно-просветительский проект «Вызов», в рамках которого россияне первыми в мире снимут игровое кино в космическом пространстве. По данным госкорпорации «Роскосмоса», экипаж вернется на Землю 17 октября.