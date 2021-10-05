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Корабль с Юлией Пересильд пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-19» пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции 5 октября. На его борту экипаж в составе космонавта Роскосмоса Антона Шкаплерова, актрисы театра и кино, уроженки Пскова Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко.

Корабль «Союз МС-19» сделал всего два витка вокруг Земли. «Есть касание, есть сцепка! Добро пожаловать на МКС, Антон, Клим и Юлия!» - прокомментировали в «Роскосмосе».

Экипаж реализует научно-просветительский проект «Вызов», в рамках которого россияне первыми в мире снимут игровое кино в космическом пространстве.

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Ориентировочная продолжительность работы участников космического полета на МКС — не менее 12 суток.