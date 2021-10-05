Общество

С космодрома Байконур стартовала ракета с Юлией Пересильд

Ракета-носителя «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур сегодня, 5 октября, в 11.55. На борту пилотируемого корабля «Союз МС-19» экипаж в составе космонавта Роскосмоса Антона Шкаплерова, актрисы театра и кино, уроженки Пскова Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко.

«Космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров и участники космического полета — Юлия Пересильд и Клим Шипенко — направляются к Международной космической станции! Стыковка произойдет через 3 часа — в 15:12 мск», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

Во время 66-й экспедиции на МКС реализуют научно-просветительский проект «Вызов», в рамках которого россияне первыми в мире снимут игровое кино в космическом пространстве.

Ориентировочная продолжительность работы участников космического полета на МКС — не менее 12 суток.