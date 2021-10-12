Общество

Михаила Миронова назначили главным врачом Псковской областной психбольницы

Михаила Миронова назначили главным врачом Псковской областной психиатрической больницы. Как сообщается в официальном Telegram-канале региона, сегодня, 12 октября, его представили коллективу.

Михаил Миронов родился в Рязани. По специальности он врач-психиатр, прошел переподготовку по психотерапии, затем получил специальность психиатр-нарколог.

Предыдущее место работы - город Спасск-Рязанский, Спасская ЦРБ. Там Михаил Миронов трудился заместителем главного врача по медчасти, а затем главврачом. В 2020 году получил благодарность министра здравоохранения РФ.