Советник псковского губернатора не исключил своей вины в низких темпах вакцинации от COVID-19

Советник губернатора Псковской области Антон Сергеев в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) не исключил своей вины в низких темпах вакцинации от COVID-19 в Псковской области.
«Наверное, виноват и я, - сказал Антон Сергеев в ответ на вопрос, касающийся информационной кампании о вакцинации. - Ведь, если до конца не донесли, кто-то еще не понял, значит, мало об этом говорили, мало говорил я. Мы стараемся. Максимально используем все самые читаемые источники. Видимо, по какой-то причине до конца не доходит. Мы старались и так, и сяк, и эдак. И через СМИ, и через соцсети. К сожалению, тяжело идет. К сожалению, не до конца понимают, насколько серьезную опасность несет ковид. Сейчас люди сильно болеют, погибают очень быстро. К сожалению, есть момент усталости: нахождение в постоянной тревоге из-за пандемии, что надо носить маску и так далее. Все это вместе создает сложности».
Также гость студии рассказал, почему он вакцинировался от коронавируса. «Почему я вакцинировался? Потому что на моих глазах месяц болела супруга, очень тяжело. Никому не пожелаю такого», - добавил он.