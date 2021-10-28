Общество

День автомобилиста отмечают в воскресенье в России

В воскресенье, 31 октября, в нашей стране отмечается День работников автомобильного транспорта.

День автомобилиста – это профессиональный праздник не только водителей, ремонтных рабочих, инженерно-технических работников, руководителей автотранспортных предприятий, но и всех тех, кто добросовестно трудится в сфере транспорта.

История Дня автомобилиста начинается с Указа Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1976 г. № 2847-IX об установлении ежегодного праздника «Дня работников автомобильного транспорта» и подтверждён 1 октября 1980 года, когда Президиум Верховного Совета СССР издал Указ № 3018-Х «О праздничных и памятных днях», который, в числе прочего, предписывал учредить в СССР в последнее воскресенье октября «День автомобилиста».