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Общество

День автомобилиста отмечают в воскресенье в России

31.10.2021 09:49|ПсковКомментариев: 0

В воскресенье, 31 октября, в нашей стране отмечается День работников автомобильного транспорта. 

День автомобилиста – это профессиональный праздник не только водителей, ремонтных рабочих, инженерно-технических работников, руководителей автотранспортных предприятий, но и всех тех, кто добросовестно трудится в сфере транспорта.

История Дня автомобилиста начинается с Указа Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1976 г. № 2847-IX об установлении ежегодного праздника «Дня работников автомобильного транспорта» и подтверждён 1 октября 1980 года, когда Президиум Верховного Совета СССР издал Указ № 3018-Х «О праздничных и памятных днях», который, в числе прочего, предписывал учредить в СССР в последнее воскресенье октября «День автомобилиста».

Источник: Псковская Лента Новостей
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