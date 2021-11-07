Главврач псковской инфекционки дала рекомендации по вакцинации беременных

Готовящиеся стать матерями женщины могут привиться от коронавируса с 22 недели беременности. Об этом сообщила главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своем инстаграм-аккаунте.
По ее словам, во время нынешней волны коронавируса в инфекционную больницу поступает много беременных пациенток. «Риски высокие. Надо очень серьезно подойти к вопросу вакцинации. С 22 недели разрешена», - написала врач в ответ на соответствующий вопрос подписчицы.
«Вакцинация на грудном вскармливании - все-таки насколько безопасна для ребенка, как вы считаете?» - уточнила другая горожанка.
Согласно данным исследований, вирус не был обнаружен в грудном молоке. Эксперты ВОЗ отмечают, что матери могут продолжать грудное вскармливание во время заболевания COVID-19, а также после вакцинации, ответила Анастасия Повторейко.
«Как влияет ковид на ребенка в животе матери?» - поинтересовалась еще одна подписчица. «В отношении внутриутробного инфицирования риски минимальны», - заверила главврач инфекционной больницы.