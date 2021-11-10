Общество

Как живут кафе Пскова в период антиковидных ограничений. ФОТОРЕПОРТАЖ

Кафе и рестораны Пскова, в отличие от столичных заведений, локдаун миновал. Как двери местного общепита не закрывались в начале ноября, так открыты они и сегодня. Просто не для всех.

Выпить кофе, пообедать или сходить на свидание теперь получится только при наличии QR-кода, справки о перенесенном заболевании COVID-19 за последние шесть месяцев или о медотводе. А потому на фуд-кортах в торговых центрах уже не встретишь больших компаний, как это было раньше, некоторые из них и вовсе закрылись. Кафе и рестораны тоже не могут похвастаться привычным заполнением залов.

Ведь многие находчивые псковичи быстро переместились из-за столиков кафе на улицы города, захватив с собой кофе и выпечку. Другие желающие перекусить стали создавать очереди у окошек «МакАвто».

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