Общество

Вакцинация в Пскове. Продолжение. ФОТОРЕПОРТАЖ

Появившийся полтора года назад коронавирус становится таким же сезонным заболеванием, как грипп или ОРВИ. А единственной надежной защитой от него, как говорят медики, является вакцинация. Прививочная кампания в Псковской области идет медленно, но верно: из 620 тысяч жителей региона курс вакцинации завершили более 230 тысяч.

О необходимости сделать прививку от коронавируса напоминают ежедневно. К примеру, главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая настаивает, что пожилых людей вообще следует прививать почти в 100-процентном составе. Не отказываться от вакцины советуют даже беременным женщинам. А в то же время в научно-исследовательском центре имени Н. Ф. Гамалеи разрабатывают «облегченный» вариант вакцины для школьников.

Однако, несмотря на все призывы заботиться о своем здоровье и введенные QR-коды, уровень коллективного иммунитета все еще далек от желаемых 70%.

Насколько востребованы прививочные пункты от COVID-19 в Пскове, выяснил фотокорреспондент Псковской Ленты Новостей Вадим Боченков.