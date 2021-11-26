Общество

Жителей Псковской области приглашают на онлайн-программу ко Дню матери

Онлайн-программу ко Дню матери подготовил московский Музей Победы. 28 ноября интернет-пользователей приглашают стать участниками викторины, мастер-классов и послушать фронтовые письма времен войны. Присоединиться к программе на сайте музея (https://victorymuseum.ru/playbill/events/den-materi-v-muzee-pobedy/) могут все желающие.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, виртуальным гостям предлагают проверить свои знания в онлайн-викторине, посвященной матерям-героиням. Участникам предстоит ответить на вопросы, связанные с образом матери в творчестве художников, поэтов, скульпторов, композиторов, зрители также узнают историю появления почетного звания "Мать-героиня" и ордена "Мать-героиня" - наград, учрежденных во время Великой Отечественной.

Юные гости смогут присоединиться к мастер-классам «Подарок маме». Ребята научатся делать красивую обложку и закладку для любимой маминой книги. Дети также услышат рассказ о литературных произведениях, посвященных Великой Отечественной войне. Во время второго мастер-класса школьники под руководством ведущей сделают из бумаги цветок для мамы и узнают о трудовых подвигах матерей в годы войны.