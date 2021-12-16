Второй этап реконструкции стадиона «Машиностроитель» в Пскове решили отложить

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников решил отложить второй этап реконструкции стадиона «Машиностроитель». Об этом он сообщил во время «прямой линии».
В настоящее время глава региона намерен обратиться к председателю правительства с просьбой о перераспределении средств. Как отметил губернатор, около половины из них направят на активизацию строительства жилищного фонда. Еще одним важным пунктом он назвал предоставление квартир детям-сиротам.
Кроме того, примерно 40 миллионов рублей потратят на строительство постов Скорой медицинской помощи в 10 районах Псковской области.
Напомним, «прямая линия» губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с жителями региона проходит сегодня, 16 декабря, в прямом эфире телеканала «Россия 24». Онлайн-трансляция ведется также на радио «Маяк-Псков» и «Радио России-Псков».
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