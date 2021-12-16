Общество

Второй этап реконструкции стадиона «Машиностроитель» в Пскове решили отложить

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников решил отложить второй этап реконструкции стадиона «Машиностроитель». Об этом он сообщил во время «прямой линии».

«Благодаря содействию первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака нам выделили 652 миллиона рублей на вторую очередь реконструкции стадиона. Деньги уже поступили в регион. Однако мы пообщались с Минфином и с Андреем Турчаком и приняли решение, что вторая очередь строительства может подождать. Стадион уже привели в порядок, и спортсмены могут пользоваться им в полном объеме. При этом есть более серьезные вопросы, которые требуют комплексного решения», - сказал Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В настоящее время глава региона намерен обратиться к председателю правительства с просьбой о перераспределении средств. Как отметил губернатор, около половины из них направят на активизацию строительства жилищного фонда. Еще одним важным пунктом он назвал предоставление квартир детям-сиротам.

Кроме того, примерно 40 миллионов рублей потратят на строительство постов Скорой медицинской помощи в 10 районах Псковской области.

Напомним, «прямая линия» губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с жителями региона проходит сегодня, 16 декабря, в прямом эфире телеканала «Россия 24». Онлайн-трансляция ведется также на радио «Маяк-Псков» и «Радио России-Псков».

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