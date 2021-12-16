Общество

На территории гаража в Пскове объявили карантин по АЧС

Карантин по африканской чуме свиней установили в деревне Коровкино Опочецкого района и в Пскове. Соответствующий указ, подписанный губернатором Псковской области, опубликован на сайте нормативных правовых актов региона.

Карантин в Опочецком районе установили на территории общедоступных охотничьих угодий в Варыгинской волости, а в Пскове - на территории гаража №375 в кооперативе индивидуальных гаражей №49а на Рижском проспекте, 78.

Карантин по африканской чуме свиней ввели на 30 дней.

Ранее распоряжением губернатора в Псковской области отменили режим чрезвычайной ситуации регионального характера, который был введен раннее из-за угрозы распространения африканской чумы свиней.