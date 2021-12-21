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Общество

Михаил Ведерников: Очень важно, чтобы люди ревакцинировались

21.12.2021 13:33|ПсковКомментариев: 4

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 21 декабря заявил о необходимости ревакцинации от коронавируса.

«Очень важно, чтобы люди ревакцинировались, иначе мы попадаем в замкнутый круг: вроде, боремся, а люди больше не прививаются», - отметил он.

По его словам, низкие темпы вакцинации можно объяснить тем, что некоторые люди настороженно к этому относятся, поскольку в начале было много противоречивой информации. «Я бы не стал говорить, что мы проиграли борьбу за осознание людьми степени важности вакцинации. Но надо понимать, с самого начала было много противоречивой информации, в том числе в официальных СМИ. Люди немного запутались, где в этом потоке истина. Однако это не отменяет того факта, что единственным выходом из этой ситуации является вакцинация», - сказал глава региона.

«Уровень вакцинации в Псковской области сегодня — 62,4%. Мы должны достичь 80%», - добавил Михаил Ведерников.

Теги: #эхо москвы в пскове #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Массовая вакцинация от COVID-19 в Псковской области Михаил Ведерников: Очень важно, чтобы люди ревакцинировались Почти 260 тысяч псковичей сделали первую прививку от COVID-19 Более 3,5 тысяч псковичей сделали прививку от коронавируса за неделю Динамика вакцинации от коронавируса замедлилась в Псковской области Антон Минаков прокомментировал слухи о чипировании людей через вакцину Почти 260 тысяч жителей Псковской области привились от COVID-19 Новая партия вакцины «Спутник V» поступила в Псковскую область Почти 250 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от COVID-19 Псковские власти усилили работу с районами по вакцинации от COVID-19 Почти 30 тысяч доз вакцины «Спутник V» поступило в Псковскую область От коронавируса привилась 18-летняя дочь псковского губернатора Привить 80% взрослого населения Псковской области от COVID-19 планируют к началу 2022 года Более 245 тысяч человек в Псковской области привились от коронавируса В Псковской области пункты вакцинации начали открывать в почтовых отделениях Дмитрий Шахов назвал условие введения обязательной вакцинации Два района Псковской области выполнили план вакцинации от коронавируса Умирающие ковид-больные в Псковской области признаются в покупке сертификатов о вакцинации Марина Гаращенко призвала вакцинировать от COVID-19 кормящих матерей Нестерук пригрозил судом организациям, в которых не привито 80% сотрудников Псковских медиков будут поощрять за активное привлечение к вакцинации беременных Прививочные пункты в Псковской области усилят студентами-медиками Псковичам рекомендовали записаться на прививку от COVID-19 до Нового года Более 400 человек в Псковской области ревакцинировались от COVID-19 за сутки В облздраве назвали хронические заболевания показанием к вакцинации от COVID-19 Почти 25 тысяч жителей Псковской области ревакцинировались от COVID-19 В Псковской области вакцинировали от коронавируса 62% от плана – губернатор Более 250 тысяч жителей Псковской области вакцинировались от COVID-19 Вакцинированным псковичам объяснили, какие документы нужно предоставить для отгула Почти 11 тысяч доз вакцин от коронавируса поступило в Псковскую область Число повторно привитых от COVID-19 в Псковской области превысило 22 тысячи Более 2 тысяч псковичей за день сделали прививку от коронавируса Еще почти 1700 человек в Псковской области завершили вакцинацию от COVID-19 Невакцинированным псковичкам напомнили о рисках для плода при заражении COVID-19 В Псковскую область прибыла новая партия вакцины «ЭпиВакКорона» Обязательную вакцинацию для студентов прокомментировал псковский губернатор 55 беременных женщин вакцинировались от коронавируса в Псковской области Александр Нестерук о вакцинации: Студенты проявляют эгоизм Отказавшиеся от вакцинации студенты будут учиться дистанционно — Михаил Ведерников Число вакцинированных от COVID-19 в Псковской области с начала осени выросло на треть Число привитых от COVID-19 в Псковской области превысило 222 тысячи Александр Нестерук: Студенты не будут создавать очереди на вакцинацию от COVID-19 Более 15,5 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» поступило в псковский регион Александр Котов: Нет другого пути, кроме вакцинации Более 1600 бумажных сертификатов о вакцинации печатают в МФЦ в Псковской области В Псковской области вводят обязательную вакцинацию студентов от COVID-19 В «Псковских тепловых сетях» организуют ревакцинацию работников Беременным псковичкам рекомендовали не прививаться в торговых центрах Вакцинация в Пскове. 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21.12.2021, 13:190 Михаил Ведерников назвал главные вызовы 2021 года 21.12.2021, 13:160 Финансирование проектов «народного бюджетирования» заметно увеличилось — Армен Мнацаканян 21.12.2021, 13:010 У кого из нас мост не падал?* 21.12.2021, 13:011 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с губернатором Михаилом Ведерниковым
21.12.2021, 12:572 Школу на улице Киселева в Пскове планируют построить к декабрю 2022 года 21.12.2021, 12:510 На ремонт части Пушкиногорского шоссе потратили более 65 млн рублей 21.12.2021, 12:390 Приставы заставили великолучанина погасить почти полумиллионный долг 21.12.2021, 12:300 Администрация Пскова приняла участие в восьми проектах приграничного сотрудничества
21.12.2021, 12:210 Устроить «классные каникулы» для детей предложили псковичам 21.12.2021, 12:071 Таможенники нашли в Пскове склад с сигаретами и алкоголем без акцизов 21.12.2021, 11:540 Число смертей от коронавируса в Псковской области возросло до 1200 21.12.2021, 11:530 В ВТБ рассказали о новом сценарии мошенничества в канун новогодних праздников
21.12.2021, 11:500 Псковская область и Роскультцентр подписали соглашение о сотрудничестве  21.12.2021, 11:450 Дмитрий Быстров оценил работу Молодежного совета в Острове 21.12.2021, 11:382 Стиральный порошок обнаружили в кулинарном цехе стругокрасненского комбината 21.12.2021, 11:330 Заключительное заседание согласительной комиссии по областному бюджету на 2022 год прошло в Пскове
21.12.2021, 11:280 Мать двоих детей лишили родительских прав в Стругокрасненском районе 21.12.2021, 11:160 Михаил Ведерников станет гостем программы «Обратный отсчет» в эфире «Эхо Москвы» в Пскове 21.12.2021, 11:100 Атмосферу сказки создали для псковичей в магазине Nordman к Новому году 21.12.2021, 10:470 Группу иностранцев задержали на границе в Печорском районе
21.12.2021, 10:444 В псковском парке нашли неразорвавшийся снаряд времен войны 21.12.2021, 10:400 «Гайд-парк»: Армен Мнацаканян о бюджете, законодательных инициативах и насущных вопросах 9-го округа 21.12.2021, 10:390 Двухэтажный дом загорелся ночью в Великих Луках 21.12.2021, 10:327 Стояние на бугре
21.12.2021, 10:161 Сбивший псковичку на улице Советской водитель был трезв. ФОТО 21.12.2021, 10:130 В Пскове прошло награждение членов отраслевых профсоюзов 21.12.2021, 09:590 Пскович получил срок за убийство во время массовой драки 21.12.2021, 09:500 Женщина в Себежском районе шла по центру дороги и попала под колеса автомобиля
21.12.2021, 09:430 Пять школ Палкинского района укомплектовали наборами для занятия робототехникой 21.12.2021, 09:320 Подросток в Псковской области ударил знакомого топором по руке, мать мальчика осудили 21.12.2021, 09:150 Награждение победителей интеллектуального турнира состоялось в великолукском музее спорта 21.12.2021, 09:150 ВОЗ выразила обеспокоенность нехваткой кадров в здравоохранении
21.12.2021, 09:007 Треть работающих жителей СЗФО положительно относятся к QR-кодам – исследование 21.12.2021, 08:450 Мошенники разработали новогоднюю схему обмана россиян 21.12.2021, 08:301 Строительство временного моста через Великую обсудили в Пскове 21.12.2021, 08:140 Почти 260 тысяч псковичей сделали первую прививку от COVID-19
21.12.2021, 07:550 В Госдуму внесен законопроект о базовом доходе для семей с детьми 21.12.2021, 07:354 Ковидный коечный фонд сократили в Псковской области 21.12.2021, 07:190 В России не поддержали отказ от мигрантов на стройке 21.12.2021, 07:032 Минздрав утвердил календарь профилактических прививок
20.12.2021, 23:571 Рейтингомер: «Прямая линия» Ведерникова, новый зампрокурора и отставка Абрамова 20.12.2021, 22:002 Лазерное сканирование керамид началось в пещерах Псково-Печерского монастыря 20.12.2021, 21:320 Соревнования по рукопашному бою прошли в Пскове 20.12.2021, 21:150 Размеры штрафов за безбилетный проезд в пригородных поездах изменятся с 1 января
20.12.2021, 20:570 В Пскове включили новый пешеходный светофор на Рижском проспекте 20.12.2021, 20:340 Опубликована программа новогодних и Рождественских праздников в «Михайловском» 20.12.2021, 20:140 Работу ярмарки в Пскове планируют продлить до Старого Нового года 20.12.2021, 19:540 Кастинг в проект «Лучше всех» состоялся в Пскове
20.12.2021, 19:390 Пять парламентских фракций обсудили с губернатором проект областного бюджета в преддверии сессии 20.12.2021, 19:120 Псковские волонтеры получили благодарности за свой труд 20.12.2021, 18:490 Контрабанду сигарет пресекли пограничники в Невельском районе 20.12.2021, 18:383 Комиссию за оплату газа начнут взимать с 1 января
20.12.2021, 18:244 «Совершенно паскудно»: строители уничтожили культурный слой крепости на берегу Чудского озера 20.12.2021, 18:044 Зараженная COVID-19 гдовичка вышла из дома и получила штраф 20.12.2021, 17:520 Спецвклады для малоимущих россиян хотят ограничить до 100 тысяч рублей 20.12.2021, 17:410 Около 40 млн рублей заложили в бюджете Пскова на ремонт междворовых проездов
20.12.2021, 17:310 Из-за ОРВИ в школах Псковской области закрыты на карантин почти 140 классов 20.12.2021, 17:200 Жителя Куньи подозревают в избиении знакомого до смерти 20.12.2021, 17:160 Александр Котов поздравил ветеранов и сотрудников управления ФСБ 20.12.2021, 17:090 ВТБ выплатил клиентам почти 100 млн рублей кешбэка по опции «Инвестиции»
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