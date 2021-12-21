Михаил Ведерников: Очень важно, чтобы люди ревакцинировались

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 21 декабря заявил о необходимости ревакцинации от коронавируса.
По его словам, низкие темпы вакцинации можно объяснить тем, что некоторые люди настороженно к этому относятся, поскольку в начале было много противоречивой информации. «Я бы не стал говорить, что мы проиграли борьбу за осознание людьми степени важности вакцинации. Но надо понимать, с самого начала было много противоречивой информации, в том числе в официальных СМИ. Люди немного запутались, где в этом потоке истина. Однако это не отменяет того факта, что единственным выходом из этой ситуации является вакцинация», - сказал глава региона.
«Уровень вакцинации в Псковской области сегодня — 62,4%. Мы должны достичь 80%», - добавил Михаил Ведерников.