Финансирование образования в Псковской области вырастет почти до 11 млрд рублей

Финансирование сферы образования в Псковской области вырастет почти до 11 млрд рублей, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Сегодня, 23 декабря, он выступил с бюджетным посланием на сессии регионального парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Губернатор рассказал, что 721 млн рублей будет направлен на строительство двух школ в Пскове, еще 157 млн – на начало строительства школы в Гдове (с завершением в 2023 году) и 136 млн на завершение строительства школы в Великих Луках.
«228 млн пойдет на создание и функционирование регионального Центра выявления, поддержки и развития талантливых детей и молодежи – это аналог центра "Сириус", который располагается в Сочи. 47 млн будет направлено на организацию еще 30 "Точек роста" в сельских школах», - добавил он.