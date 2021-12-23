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Общество

Финансирование образования в Псковской области вырастет почти до 11 млрд рублей

23.12.2021 11:17|ПсковКомментариев: 0

Финансирование сферы образования в Псковской области вырастет почти до 11 млрд рублей, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Сегодня, 23 декабря, он выступил с бюджетным посланием на сессии регионального парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Крупнейшей статьей расходов социального блока станет образование. Финансирование этого направления вырастет на четверть – с 8,7 млрд рублей до более чем 10,7. В текущем проекте бюджета учтено 9,2 млрд, но к ним добавится еще 1,5 млрд федеральных средств на капремонт 33 образовательных организаций. К слову, из всех субъектов Северо-Запада мы получили самый большой объем финансовых средств», - сказал он.

Губернатор рассказал, что 721 млн рублей будет направлен на строительство двух школ в Пскове, еще 157 млн – на начало строительства школы в Гдове (с завершением в 2023 году) и 136 млн на завершение строительства школы в Великих Луках.

«228 млн пойдет на создание и функционирование регионального Центра выявления, поддержки и развития талантливых детей и молодежи – это аналог центра "Сириус", который располагается в Сочи. 47 млн будет направлено на организацию еще 30 "Точек роста" в сельских школах», - добавил он.

Теги: #бюджет #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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