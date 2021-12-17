Экономика

Муниципальным образованиям в бюджете будет уделяться особое внимание – губернатор

Особое внимание в бюджете на 2022 год будет уделяться помощи муниципальным образованиям, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Сегодня, 23 декабря, он выступил с бюджетным посланием на сессии регионального парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Это направление в целом сейчас становится одним из приоритетных, - отметил он. - На этой сессии будут в том числе рассмотрены поправки об увеличении в 2021 году финансовой помощи местным бюджетам в размере почти 300 млн рублей. Эти средства включают в себя поддержку в прохождении отопительного сезона, повышение оплаты труда в органах местного самоуправления, финансирование точечных поручений. Прошу вас поддержать эти изменения».

Михаил Ведерников рассказал, что на следующий год вместе с Ассоциацией «Совет муниципальных образований» разработаны несколько корректировок нормативов финансирования: по освещению, водоснабжению и водоотведению, контролю в сфере обращения с животными.

«Кроме этого, будет впервые предусмотрено 25,5 млн рублей на инструменты инициативного бюджетирования. Это следующий этап развития местного самоуправления, который станет органичным продолжением практики поддержки ТОС», - добавил он.