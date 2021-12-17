Экономика

Михаил Ведерников: В части экономики Псковская область продолжает уверенное движение вперед

В части экономики Псковская область продолжает уверенное движение вперед, заявил губернатор Михаил Ведерников. Сегодня, 23 декабря, он выступил с бюджетным посланием на сессии регионального парламента 23 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

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«Объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев составил 28,9 млрд рублей, что почти на треть больше аналогичного периода прошлого года. Индекс промпроизводства за 10 месяцев составил 103,5%, объем продукции сельского хозяйства – 102,7%», - отметил он.

Губернатор подчеркнул, что главным инструментом остается индивидуальная программа социально-экономического развития Псковской области, на которую будет направлен еще 1 млрд рублей. «Планируем продолжить инфраструктурную подготовку ОЭЗ "Моглино". Кстати, в этом году она заняла 5-е место в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности», - сообщил он.

Михаил Ведерников рассказал, что в первой половине следующего года планируется запуск трех новых производств, которые сейчас находятся на стадии строительства – это «Титан-Полимер», «Элме Мессер» (выхлопные системы) и «Евробит» (производство битума).

«Вне программы 425,7 млн рублей будет направлено на развитие промышленного технопарка "Агрополис", где субъекты МСП смогут пользоваться производственной и технологической инфраструктурой на льготных условиях», - продолжил Михаил Ведерников.

В части новых мер поддержки малого и среднего предпринимательства глава региона отметил новый грант Минсельхоза по поддержке агротуризма. «Это фактически пилотный проект, по которому область получит порядка 3 млн рублей на поддержку предприятий сельского туризма. Средства на гранты предусмотрены и в 2023, и 2024 году. Такой конкурс может стать одним из элементов большой комплексной программы, которую мы сейчас разрабатываем по поручению президента для развития сельских территорий и улучшения демографического положения Псковской области», - сказал он.

«Забегая вперед, могу анонсировать, что эта программа может объединить инструменты возрождения малых форм расселения, а также формы поддержки приоритетных геостратегических территорий. Рассчитываю, что о результатах разработки этой программы я расскажу в своем отчете за 2022 год», - добавил Михаил Ведерников.