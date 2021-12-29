Общество

Около 10% россиян планируют в 2022 году повысить свой доход — опрос

В числе профессиональных целей, которые россияне чаще всего ставят себе на 2022 год, — прохождение обучения, карьерный рост и повышение доходов. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Для каждого пятого россиянина главная профессиональная цель на 2022 год — это пройти обучение или повысить свою квалификацию (20%). Карьерный рост — основная задача для 12% опрошенных. Каждый одиннадцатый (9%) хочет повысить свой доход. 5% планируют освоить новые обязанности. 4% видят своей целью выполнение плана или завершение значимого проекта. Стать экспертом в своей специальности важно для 3% опрошенных. По 2% назвали своими профессиональными целями на будущий год открытие или расширение своего бизнеса и изучение иностранного языка. Еще 2% осознали все перспективы дистанционной работы и планируют перейти на «удаленку» навсегда.

12% опрошенных поставили себе другие задачи, например, изучить законодательство в профессиональной области, написать диссертацию, подготовить методические материалы, выиграть профессиональный конкурс, повысить разряд или категорию, увеличить клиентскую базу и т. д.

Нет никаких рабочих целей на 2022 год лишь у каждого четвертого россиянина (24%). Причины называются разные — от продолжающейся пандемии, которая зачастую рушит все намерения, до фаталистического отношения к жизни: «Хочешь рассмешить бога — расскажи ему о своих планах».

Женщины намного чаще мужчин ставят себе целью в 2022 году пройти обучение, тогда как мужчины чаще считают важным карьерный рост, увеличение дохода и повышение своего профессионализма до экспертного уровня.