Общество

«Единая Россия» внесет поправки о нулевой ставке на газ для Вечных огней

«Единая Россия» внесет поправки о нулевой ставке на газ для Вечных огней и законодательно закрепит их правовой статус, сообщили в пресс-службе партии.

Эту инициативу партии на совещании с правительством 12 января одобрил президент России Владимир Путин. О поддержке системного решения проблемы отключения Вечных огней за долги по оплате со стороны муниципальных властей главу государства попросил секретарь Генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

«О том, что Вечным огням нужен соответствующий правовой статус, закрепляющий их бесплатное газоснабжение, мы говорили месяц назад на заседании оргкомитета "Единой России" "Наша Победа". Вечный огонь в регионах должен гореть всегда. Также в рамках партпроекта "Историческая память" совместно с "Газпромом" "Единая Россия" составит общефедеральный реестр Вечных огней», - сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн.