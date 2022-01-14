Общество

«Единая Россия» предлагает отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах

«Единая Россия» считает единственно правильным решением отложить рассмотрение законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах. Об этом заявил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, сообщает пресс-служба партии.

Андрей Турчак. Фото: пресс-служба «Единой России»

«Сейчас все силы должны быть сконцентрированы на самой главной задаче - помощи гражданам, пенсионерам, одиноко проживающим людям, многодетным семьям. Собственно на том, чем "Единая Россия" занималась все два пандемийных года», - отметил Андрей Турчак.

Сегодня правительство вносит поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах. «Единая Россия» ознакомилась с этими поправками, считает их правильными, соответствующими тому обсуждению, которое проходило в последние месяцы в нашей стране, сказал Андрей Турчак.

Но сам документ и поправки к нему готовились в условиях четвертой волны коронавируса, связанной с распространением штамма «дельта».

«На сегодняшний день мы видим, что происходит во всем мире. Можем прогнозировать определенное развитие событий по этому сценарию - он связан с новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон"», - сказал секретарь Генсовета партии.

Напомним, «Единая Россия» выступила в защиту прав и интересов граждан при принятии законопроекта о QR-кодах. Постановлением ко второму чтению по инициативе «Единой России» в нем должны быть предусмотрены поправки о тех, кто переболел ковидом бессимптомно, перечне оснований для медотвода при вакцинации, введении дополнительных мер защиты людей при проведении массовых мероприятий. Также партия добилась снятия с рассмотрения законопроекта об обязательном применении медицинских сертификатов на транспорте.