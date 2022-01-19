Общество

Главный архитектор Пскова выступил за комплексный подход в создании муралов

Главный архитектор города Пскова Евгений Скачков выступил за комплексный подход в создании муралов на панельных пятиэтажных домах. Свое мнение он озвучил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«К этой работе нужно подходить комплексно. То, что начинает появляться сейчас в городе, имеет точечный характер. На той или иной панельной пятиэтажке происходит одинокое вбрасывание материала. Это, на мой взгляд, не совсем правильно», - сказал гость студии.

Смотрите также Создание нового мурала завершается на Ипподромной в Пскове

Он также подчеркнул, что даже у спальных районов существует своя тематика. По мнению архитектора, подход к созданию муралов должен быть комплексным. «Должно быть понимание, что это будет решение из 3-5 муралов, которые будут отвечать единому направлению», - уточнил Евгений Скачков.

Смотрите также Новый мурал памяти Героя России Романа Соколова появился в Пскове

У архитектора возникли вопросы не только к тематической составляющей создания муралов, но и к технике исполнения. «Например, на художественной картине есть свои поля и границы, так называемые "земля" и "воздух", то есть верх и низ», - объяснил он свою точку зрения.

Смотрите также Мурал с изображением Виктора Цоя появился в Пскове. ФОТО

Однако среди появившихся муралов были и те, которые показались Евгению Скачкову удачными. «Более удачный пример - это оформившие трансформаторные подстанции граффити. Это компактное решение, и тематика соответствовала. Их создание проходило через меня, мои руки, и я в общем-то остался доволен ими», - подытожил архитектор.