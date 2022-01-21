Общество

Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Псковской области

Количество жертв COVID-19 в Псковской области увеличилось за сутки на 5 человек. Общее число смертей с начала пандемии - 1386. Об этом в воскресенье сообщает официальный канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области.

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 73925 (+170 за сутки). Выздоровело – 69542 (+104). На данный момент проведено 743903 исследований (+2472).

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Статистика по муниципальным образованиям: Псков – 24329, Великие Луки – 11820, Бежаницкий район – 789, Великолукский район – 1943, Гдовский район – 1186, Дедовичский район – 1746, Дновский район – 586, Красногородский район – 719, Куньинский район – 663, Локнянский район – 644, Невельский район – 3009, Новоржевский район – 881, Новосокольнический район – 2053, Опочецкий район – 2445, Островский район – 3235, Палкинский район – 704, Печорский район – 1633, Плюсский район – 1143, Порховский район – 2421, Псковский район – 6173, Пустошкинский район – 765, Пыталовский район – 814, Себежский район – 1708, Струго-Красненский район – 1116, Усвятский район – 473. Иногородние (с 30.12.2020) - 46.