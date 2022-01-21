Общество

Михаил Ведерников прокомментировал динамику заболеваемости COVID-19

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции.

«Очень медленное и тяжелое выздоровление вместе с растущей динамикой заболеваемости привели к тому, что на стационарном и амбулаторном лечении снова находится более 4 тысяч человек», - написал политик в своем инстаграм-аккаунте.

По его словам, текущая статистика дает «исчерпывающие аргументы для вакцинации и ревакцинации».

«Берегите себя и свое здоровье», - призвал глава региона.

Как следует из приведенной статистики, за минувшие сутки подтверждено 170 новых случаев заражения.

Выздоровело 104 человека.

Количество жертв коронавируса увеличилось на 7 человек (общее число смертей с момента начала пандемии - 1381).

За сутки проведено 2472 исследования.

Первый компонент вакцины за сутки получили 266 человек (всего 276 337). Оба компонента получили 273 339 (+21).