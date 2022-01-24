Более 800 псковичей за сутки привились первым компонентом вакцины от COVID-19

Еще 821 житель Псковской области сделал первую прививку от коронавируса. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в инстаграм-аккаунте.
Всего первым компонентом вакцины привились 277 350 человек. На вторую аппликацию прививки вчера пришли 57 жителей региона. Полностью завершили вакцинацию 273 422 человека.
На ревакцинацию 24 января отправились 453 псковича. Всего повторно привиться от коронавируса решили 34 862 человека.
«Готовим систему здравоохранения к новому пику распространения инфекции. Готовьтесь и вы - привейтесь», - отметил губернатор.