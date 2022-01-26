Общество

В Порхове планируют отремонтировать инфекционное отделение больницы

В Порхове планируют отремонтировать инфекционное отделение больницы. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в ходе парламентского часа на сессии областного Собрания депутатов 27 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



Как рассказал депутат Геннадий Григорьев, когда пациенты из Пскова приезжают в инфекционный госпиталь в Порхов, тогда «после новой инфекционной больницы пребывают в недоумении». «Псковичи начинают говорить, что им не нравятся условия. Я, как депутат, подключаюсь к этому вопросу. После выписки псковичи благодарят наших врачей, Но условия, в которых они пребывают, ужасные. Эта больница буде сохранена? Может, косметический ремонт сделать?» - спросил он.



«Закрывать ни в коем случае ничего не будем», - подчеркнула Марина Гаращенко и напомнила, что медицинские организации включены в программу модернизации первичного звена. «Конечно, предусмотрим там по второму графику на пятилетку, какие можно провести мероприятия», - ответила она.