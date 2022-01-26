Общество

Глава Пскова призвала наказывать виновных в самовольном уходе воспитанников из детсадов

Глава Пскова Елена Полонская призвала наказывать виновных в самовольном уходе детей из дошкольных учреждений.

«Родители должны быть уверены в безопасности своего ребенка! Администрация детского сада несет полную ответственность за жизнь и здоровье наших детей! На мой взгляд, подобные ситуации должны пресекаться наказаниями ответственных лиц», - высказалась она в Instagram.

Елена Полонская напомнила, что сегодня трехлетний ребенок ушел из детского сада. «На данный момент мальчик находится дома, его безопасности ничего не угрожает. К огромному счастью, происшествие не закончилось трагедией. Трехлетний ребенок самостоятельно пришел домой, к дверям своей квартиры», - поделилась она. Сейчас по данному факту проводится проверка.

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Глава города указала на то, что это уже второй случай в городе, когда дети самовольно покидают дошкольные учреждения. «Ранее пятилетние ребята ушли из детского сада и через весь город отправились на автобусе в гости к своему приятелю», - добавила она.

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Елена Полонская рассказала, что на заседании комитета по социальным вопросам в городской Думе заслушают представителей администрации учреждений и города, полиции. «Рассмотрим предложения о соответствующих мерах реагирования за подобное попустительское и халатное отношение к детям!» - резюмировала она.