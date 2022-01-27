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Туристические перспективы Великих Лук обозначил Николай Козловский

Нестабильная эпидемическая обстановка влияет на все сферы жизни, в том числе на туризм. В настоящее время жители России всё чаще выбирают для отдыха и путешествий российские города. Об этой тенденции в своем еженедельном видеообращении напомнил глава Великих Лук Николай Козловский. По его словам, городу, которому в 2021-м исполнилось 855 лет, тоже есть куда пригласить гостей.

«Расскажу о некоторых туристических направлениях. На сегодняшний день мемориальный Дом-музей академика Ивана Матвеевича Виноградова является надёжным партнером межрегионального туристского проекта «Серебряное ожерелье России».

Также великолукский музей рекомендован в брендовый маршрут Псковской области «Грибы и гении растут в провинции».

Кроме того, в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Дом-музей академика Ивана Матвеевича Виноградова стал участником реализации культурно-познавательного туристского маршрута «Нас не догонят…».

Великолукский дом-музей включён также в федеральный проект «Русские усадьбы», который объединил шестнадцать регионов из трех федеральных округов России.

Включен Дом-музей гениального математика и в маршрут «Гений. Формула. Легенда», который представлен псковской фирмой «Континент-тур» на всероссийский проект по формированию концептуальных маршрутов «Открой свою Россию».

Помимо единственного в своем роде Дома-музея выдающегося математика Ивана Матвеевича Виноградова, Великие Луки могут гордиться и другими историческими объектами. Прежде всего, это наша знаменитая великолукская крепость – земляная крепость, построенная по приказу Петра Первого в 1704-1708 годах в связи с опасностью вторжения войск короля Карла Двенадцатого, которая является объектом культурного наследия федерального значения. На сегодняшний день решается вопрос по продолжению ее реконструкции, чтобы наша крепость обрела достойный ее богатому историческому прошлому вид», - сообщил Николай Козловский.

Кроме того, в настоящее время идет работа над проектом реконструкции набережной Ловати, куда входит не только реконструкция самой набережной, но и прилегающих парковых зон от городской плотины до пешеходного вантового моста. Этот проект будет реализован в рамках создания комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Духовные истоки».

Всё это направлено на преображение одного из знаковых мест нашего города, которое приобретет целостность и новый интересный для туристов облик, напомнил глава Великих Лук.

«В деле привлечения туристов в наш город большую положительную роль играет и полностью изменившийся после реконструкции городской парк культуры и отдыха. Уже сейчас "Луки Парк" с новыми аттракционами, самым большим в области "Колесом обозрения", уникальным "Дино-парком", интерактивным акциями является популярным местом досуга не только для великолучан, но и для гостей города, куда приходят целыми семьями. У руководства инвестиционной компании, которая занимается реконструкции парка ещё много интересных идей по развитию этой зоны отдыха и развлечений. Их реализация будет весомым вкладом в повышение туристического потенциала города», - считает Николай Козловский.



Помимо этого планируется, что Великие Луки войдут в национальный туристический маршрут.

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«В нашем регионе должны появиться новые автомобильные маршруты для российских и иностранных туристов. Соглашение об этом заключили комитет по туризму Псковской области и Общенациональная ассоциация автомототуризма и караванинга. Караванинг – это особый вид путешествия в передвижном автодоме», - рассказал глава Великих Лук.

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Также в Великих Луках параллельно идет разработка туристического кода.

«На сегодняшний день много сил направлено на повышение туристической привлекательности нашего древнего, красивого города Великие Луки», - заключил Николай Козловский.