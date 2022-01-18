Туризм

В Псковской области появятся новые автомобильные маршруты для туристов

В Псковской области появятся новые автомобильные маршруты для российских и иностранных туристов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, соответствующее соглашение заключили областной комитет по туризму и Общенациональная ассоциация автомототуризма и караванинга.

«Мы рады объявить о начале совместной работы с Ассоциацией по развитию внутреннего туризма, автомототуризма и караванинга, развития объектов придорожной инфраструктуры в нашем регионе, — сообщила и.о. председателя комитета по туризму Псковской области Марина Егорова. — Благодарим экспертов ассоциации за то, что отметили наш проект в финале I Всероссийского конкурса ОНФ „Россия здесь“ по созданию межрегиональных и региональных автомотомаршрутов, приняли наше приглашение приехать сюда, оценить туристические объекты и их доступность для путешественниках на автомобилях».

Культурно-познавательный, исторический, рекреационный потенциал, климат и наличие кемпингов для автотуристов позволяет Псковской области претендовать на статус въездных ворот автотуристов и караванеров в Россию, отметила чиновница. Отсюда открываются направления на Санкт-Петербург, Москву, «Сибирский тракт». Эксперты ассоциации осмотрели земельные участки для создания кемпстоянок в Себежском районе и обсудили с представителями туристической отрасли перспективы и проблемы развития автотуризма в регионе.

«Изучение экспертами территорий Себежа и Пскова, близость границ с Эстонией, Латвией и Беларусью, наличие суперсовременного автокемпинга "Раздолье" — все это дает нам основания приступить к созданию здесь международных туристских информационных центров для зарубежных караванеров и отечественных автотуристов, — заявил по итогам поездки президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга, руководитель Комитета МТПП по вопросам развития устойчивых транспортных систем Сергей Лобарев. — Договорились разработать план создания национального маршрута "Москва - Волоколамск - Ржев - Великие Луки - Пушкинские Горы - Псков - Печоры - Изборск - Себеж"».

Зарубежные караванеры предложили обустроить въезд автомототуристов в Россию именно через Псковскую область.

«Центр координации западных путешественников, интересующихся отдыхом в России, наподобие RCCWP (Russia Camper и Caravaning Welcome Point) должен быть создан на базе Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга. Его можно расположить в городе на российско-европейской границе, например в Пскове», — приводит слова старшего научного сотрудника Венского университета Эрвина Ленгауэра «ПолитЭксперт».

«В преддверии международного фестиваля караванеров и автопутешественников F.I.C.C., членом которого является ассоциация, это актуальная и перспективная идея. Мы готовы взяться за ее реализацию вместе с местными бизнесом и властью», — подчеркнул Сергей Лобарев.

Как отметила Марина Егорова, отечественные и зарубежные туристы, посещающие Псковскую область, все больше интересуются направлениями внутреннего автотуризма как наиболее безопасного и интересного вида отдыха в период пандемии. Этот спрос власти считают необходимым удовлетворить и реализовать на территории региона специальные проекты для автомототуристов.

«На совещании с экспертами ассоциации мы пришли к выводу, что автомобильным туристам также будут интересны пункты пропуска: Куничина гора, Шумилкино. Здесь развита инфраструктура, у туристов много возможностей задержаться на интересных локациях, — сказала она. — Ждем руководителя ассоциации Сергея Лобарева снова в гости, чтобы провести экспертную оценку по этому направлению — Печорский район и город Псков».