Туризм

Псковская область и корпорация «Туризм.рф» заключили соглашение о сотрудничестве

Псковская область и корпорация «Туризм.рф» заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Сегодня, 19 ноября, документ в Москве подписали губернатор Михаил Ведерников и генеральный директор АО «Корпорация "Туризм.рф"» Сергей Суханов. Церемония прошла в присутствии вице-премьера российского правительства Дмитрия Чернышенко.

В администрации пояснили, что соглашение — один из инструментов национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Оно предусматривает долгосрочное взаимодействие сторон в сфере развития туризма, профильной инфраструктуры и индустрии гостеприимства в Псковской области в рамках комплексного совершенствования систем внутреннего и въездного туризма и формирования конкурентоспособного продукта в стране.

Дмитрий Чернышенко обозначил событие как очередной существенный шаг к достижению национальных целей. «Совместная работа с регионами позволяет создать качественные и доступные туристические услуги для наших граждан, открывает для них новые направления путешествий. И самое главное — отвечает как экономическим, так и социальным задачам», — подчеркнул вице-премьер.

Он также добавил, что туристическая отрасль имеет мультипликативный эффект и дает большой потенциал роста для бизнеса на местах.

В свою очередь генеральный директор АО «Корпорация "Туризм.рф"» Сергей Суханов отметил, что по большинству из отобранных проектов инвестиционной программы на 2021–2022 годы уже получены положительные заключения. «Предстоит проанализировать туристические территории, сформировать концепции их развития, выполнить проектирование, начать строительство и завершить его в срок», — сказал Сергей Суханов.

Губернатор Михаил Ведерников назвал туризм одной из наиболее перспективных отраслей экономики Псковской области. «Интерес к региону стабильно растет: с начала года область посетили более 258 тысяч туристов, а в учреждениях культуры побывали порядка 900 тысяч экскурсантов. По этим показателям мы уже уверенно превзошли результаты 2020 года», — проинформировал глава региона.

Вместе с тем, по словам губернатора, для дальнейшего развития туристической сферы необходим комплексный подход:

модернизация инфраструктуры,

расширение гостиничного фонда,

популяризация маршрутов и достопримечательностей Псковской области в других субъектах.

«В этой части корпорация предлагает очень перспективные инструменты, которые включают в себя как консультативную, так и финансовую поддержку по всем ключевым направлениям. Будем эти возможности по максимуму использовать и реализовывать на благо Псковской области и ее жителей. Рассчитываю на долгосрочное и плодотворное сотрудничество», — сказал Михаил Ведерников и выразил благодарность Дмитрию Чернышенко и Сергею Суханову за готовность содействовать развитию туристического потенциала региона.

В ближайшее время стороны начнут работу по мастер-планированию территорий и привлечению инвесторов. Концепция включает шесть муниципальных образований — города Псков и Великие Луки, а также Псковский, Печорский, Пушкиногорский и Куньинский районы. Планируется, что здесь будут реализованы проекты по формированию туристических пространств, включая создание кластера «Духовные истоки». Все они направлены на возведение новых гостиниц, баз отдыха, кафе, развлекательных центров и других объектов инфраструктуры, в том числе, обеспечивающей.