Общество

«Беседка»: Чем управляет псковский ЦУР? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 1 февраля. Гостем студии стала руководитель Центра управления регионом Псковской области Анастасия Григорьева.

Чем управляет ЦУР? Какие организована работа с обращениями жителей Псковской области? Что такое чат-бот и как им пользоваться для решения ваших проблем? Чем отличаются реальные проблемы от попыток провокаций и «раскачивания лодки»? Подробнее об этом с гостьей студии побеседовал Константин Калиниченко.