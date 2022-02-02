Общество

Прокуратура провела проверки по факту оставления детьми дошкольных учреждений в Пскове

Прокуратура города Пскова провела проверки по факту самовольного оставления несовершеннолетними средней общеобразовательной школы № 47 и детского сада комбинированного вида №28 «Искорка». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Установлено, что указанными учреждениями не обеспечены требования законодательства об образовании в части создания безопасных условий для обучения и воспитания несовершеннолетних, надлежащего присмотра за обучающимися», - говорится в сообщении.

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По результатам проверки в адрес руководителей образовательных учреждений направили представления, поставлен вопрос об ответственности виновных лиц, отметили в прокуратуре.

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Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры города, добавили в ведомстве.