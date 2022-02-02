Прокуратура провела проверки по факту оставления детьми дошкольных учреждений в Пскове

Прокуратура города Пскова провела проверки по факту самовольного оставления несовершеннолетними средней общеобразовательной школы № 47 и детского сада комбинированного вида №28 «Искорка». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
«Установлено, что указанными учреждениями не обеспечены требования законодательства об образовании в части создания безопасных условий для обучения и воспитания несовершеннолетних, надлежащего присмотра за обучающимися», - говорится в сообщении.
По результатам проверки в адрес руководителей образовательных учреждений направили представления, поставлен вопрос об ответственности виновных лиц, отметили в прокуратуре.
Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры города, добавили в ведомстве.