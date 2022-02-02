Общество

В Пскове обсудят продление дистанционного обучения до 13 февраля

Продление дистанционного обучения в школах Пскова до 13 февраля обсудят на ближайшем заседании оперативного штаба. Об этом сообщил представитель областного комитета по образованию, отвечая на обращение в Instagram-аккаунте губернатора.

«В Пскове тоже есть вероятность, что продлят дистанционное обучение до 13 февраля?» - поинтересовалась женщина

«Решение по этому вопросу будет принято на ближайшем оперативном штабе», - ответил представитель органа исполнительной власти.

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Напомним, что дистанционное обучение до 13 февраля установили в школах Великих Лук. В Пскове и Псковском районе такой формат для школьников ввели с 27 января по 4 февраля.