Общество

Дистанционное обучение введут в псковских школах с 27 января

В Пскове и Псковском районе введут дистанционное обучение для школьников с 27 января по 4 февраля. Об этом сообщают директора городских школ в родительских чатах в мессенджерах.

«С 27 января по 4 февраля - дистанционное обучение!» - говорится в сообщениях. Выполнение всех заданий обязательно, все дети будут оценены. В школах организуют работу дежурных групп.

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Информацию корреспонденту Псковской Ленты Новостей подтвердила начальник управления образования городской администрации Анна Кузыченко. Она также добавила, что на дистанционное обучение переводят и подведомственные управлению учреждения дополнительного образования.

Кроме того, учиться дистанционно в указанный период будут и школьники в Псковском районе, об этом ПЛН сообщили в управлении образования районной администрации. Учреждениям дополнительного образования в районе также рекомендовали перейти на дистанционку.

Напомним, ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил подготовить предложения по переводу школ Пскова и Псковского района на дистанционное обучение.