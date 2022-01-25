Дистанционное обучение введут в псковских школах с 27 января

В Пскове и Псковском районе введут дистанционное обучение для школьников с 27 января по 4 февраля. Об этом сообщают директора городских школ в родительских чатах в мессенджерах.
«С 27 января по 4 февраля - дистанционное обучение!» - говорится в сообщениях. Выполнение всех заданий обязательно, все дети будут оценены. В школах организуют работу дежурных групп.
Информацию корреспонденту Псковской Ленты Новостей подтвердила начальник управления образования городской администрации Анна Кузыченко. Она также добавила, что на дистанционное обучение переводят и подведомственные управлению учреждения дополнительного образования.
Кроме того, учиться дистанционно в указанный период будут и школьники в Псковском районе, об этом ПЛН сообщили в управлении образования районной администрации. Учреждениям дополнительного образования в районе также рекомендовали перейти на дистанционку.
Напомним, ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил подготовить предложения по переводу школ Пскова и Псковского района на дистанционное обучение.