Общество

Школы в Великих Луках переходят на дистанционную форму обучения

Школы в Великих Луках и Великолукском районе переходят на дистанционную форму обучения до 13 февраля. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«В зоне повышенного риска система образования в городе Великие Луки и в Великолукском районе. На карантине Кадетская, Ивановская и Переслегинская школы. Чтобы избежать массового объявления карантина, в школах города и района с завтрашнего дня будет введено дистанционное обучение, которое продлится до 13 февраля», - написал глава региона в своем инстаграм-аккаунте.

Михаил Ведерников подчеркнул, что речь идет только о школах, колледжи и вузы продолжат работу в обычном режиме. Также до 13 февраля на «дистанционку» переводят допобразование, проведение занятий в организациях культуры, развлечений и досуга. Приостанавливается действие льготных проездных билетов.

Напомним, в Пскове и Псковском районе дистанционное обучение для школьников ввели с 27 января по 4 февраля.