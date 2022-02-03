Псковский онколог назвал безопасными вакцины от коронавируса для больных раком

«Спутник V» и «Спутник Лайт» - это безопасные вакцины для больных онкологией. Такое мнение высказал главный врач Псковского областного онкодиспансера Александр Юров во время встречи с журналистами сегодня, 4 февраля.
Он отметил, что клинические исследования по вакцинации онкобольных еще продолжаются, и все данные по ним публикуются на официальных порталах.
«Я считаю, что полноценная вакцинация - основа того, чтобы продолжать качественное лечение в рамках онкологической помощи и не заострять внимание на лечении пневмоний и легочных заболеваний», - подчеркнул Александр Юров и добавил, что больным раком также рекомендуют ревакцинироваться.