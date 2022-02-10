Здание парка «Россия — моя история» в Пскове построят до 30 июня

Объявлен аукцион на строительство здания под организацию выставочного пространства исторического парка «Россия — моя история» на улице Кузбасской Дивизии в Пскове (земельный участок: КН 60:27:0000000:4456). Соответствующая документация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.
Подрядной организации предстоит выполнить следующие работы:
Работы, согласно проекту контракта, необходимо завершить до 30 июня 2022 года. Максимальная (начальная) цена контракта составляет 149 млн 800 тысяч 565 рублей. Подрядную организацию определят 21 февраля.
Напомним, строительство парка «Россия — моя история» в Пскове планируют возобновить до 1 марта.
Ранее строительство исторического парка остановили из-за ареста подрядчика.
«Россия — моя история» — это мультимедийная выставочная система, в которой панорамно изображена история России со времен ее зарождения до современности. Здесь будут использованы только современные технологии — мультимедийные карты, видеопроекция, интерактивные картины и декорации. По всей стране такие парки построены в основном в мегаполисах. Решение о строительстве в Пскове стало исключением, учитывая богатейшее историко-культурное наследие и туристический потенциал региона.