Общество

Здание парка «Россия — моя история» в Пскове построят до 30 июня

Объявлен аукцион на строительство здания под организацию выставочного пространства исторического парка «Россия — моя история» на улице Кузбасской Дивизии в Пскове (земельный участок: КН 60:27:0000000:4456). Соответствующая документация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядной организации предстоит выполнить следующие работы:

возведение каркаса здания;

устройство бетонных полов под покрытие;

устройство кровли здания;

монтаж витражей, окон и наружных дверей;

устройство наружной системы сетей связи;

устройство наружных сетей водоснабжения и водоотведения;

устройство наружных тепловых сетей.

Работы, согласно проекту контракта, необходимо завершить до 30 июня 2022 года. Максимальная (начальная) цена контракта составляет 149 млн 800 тысяч 565 рублей. Подрядную организацию определят 21 февраля.

Напомним, строительство парка «Россия — моя история» в Пскове планируют возобновить до 1 марта.

Ранее строительство исторического парка остановили из-за ареста подрядчика.

«Россия — моя история» — это мультимедийная выставочная система, в которой панорамно изображена история России со времен ее зарождения до современности. Здесь будут использованы только современные технологии — мультимедийные карты, видеопроекция, интерактивные картины и декорации. По всей стране такие парки построены в основном в мегаполисах. Решение о строительстве в Пскове стало исключением, учитывая богатейшее историко-культурное наследие и туристический потенциал региона.