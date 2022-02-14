Общество

10-летняя псковичка пожаловалась депутату Госдумы на отчима-педофила

Шестиклассница из Псковской области рассказала о домогательствах со стороны отчима депутату Госдумы Александру Козловскому. Об этом парламентарий сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Ранним утром 10 февраля мне в личные сообщения написал ребенок. Маленькая девочка, столкнувшаяся с недетской проблемой, попросила помощи и совета. Шестиклассница из Псковской области рассказала о домогательствах со стороны отчима. По словам девочки, на протяжении последних лет мужчина проявлял к ней "интерес"», - написал Александр Козловский.

Поступившую информацию передали в правоохранительные органы. Специалисты незамедлительно включились в дело, в присутствии психолога и матери допросили школьницу. И уже в этот же день, поздно вечером, мужчина был задержан по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка.

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Правоохранители возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статье 132 УК РФ, мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Злоумышленник в ходе допроса признал свою вину, в настоящее время заключен под стражу. С подозреваемым дальше будут работать правоохранители в соответствии с действующим законодательством.

«Сейчас самое главное нам обеспечить физическую и психологическую безопасность ребенка. Вопрос защиты детей от насилия – непростой. Сейчас ему как никогда ранее уделяется огромное внимание, поскольку участились случаи выявления преступлений против половой неприкосновенности детей», - отметил Александр Козловский.

Он напомнил, что в январе Госдума приняла закон, усиливающий ответственность за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Теперь педофилам грозит пожизненное лишение свободы. А на днях в Госдуме поддержали предложение «Единой России» о пожизненном административном надзоре за педофилами.