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Общество

Закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов вступил в силу в России

08.02.2022 08:50|ПсковКомментариев: 0

Закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов вступил в силу в России, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

«Наказание будет грозить тем, кто был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершил их против двух и более детей», - цитирует Вячеслава Володина РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что осталось много пробелов в законодательстве, поэтому работу нужно продолжить.

«Например, на днях педофил, который неоднократно насиловал 13-летнюю девочку, получил всего 3,5 года колонии общего режима. Разве это справедливо? В то время как по части 3 статьи 134 УК предполагается лишение свободы на срок до десяти лет. Это не первый случай, когда выносится мягкое наказание педофилам», - добавил Володин.

Он также сообщил, что обратился в Генпрокуратуру с просьбой проанализировать правоприменительную практику вынесения обвинительных приговоров за преступления против детей по статьям уголовного кодекса.

Володин выразил уверенность, что педофилов необходимо наказывать максимально жестко, даже если преступление совершено впервые.

Владимир Путин подписал закон, предусматривающий пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов, 28 января.

Теперь такая мера наказание будет распространяться на:

  • педофилов-рецидивистов, которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет (ранее было до 14);
  • случаи, когда жертвами стали два и более ребенка;
  • ситуации, когда это сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Инициативу об ужесточении наказания внесли в Госдуму в сентябре после трагедии в Киселевске Кемеровской области, где ранее судимый за педофилию 41-летний Виктор Пестерников изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц.

Теги: #закон #Госдума
Источник: Псковская Лента Новостей
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