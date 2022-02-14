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Педофила заключили под стражу в Псковской области

Педофила заключили под стражу в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном СУ СК России.

Сотрудники следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области расследуют уголовное дело в отношении 34-летнего жителя региона.

По версии следствия, в 2020-2022 годах обвиняемый совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней падчерицы, которой на момент начала совершения преступления было 10 лет.

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По результатам проведения первоначальных проверочных мероприятий следователи в тот же день возбудили уголовное дело и задержали подозреваемого.

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В настоящее время мужчине предъявили обвинение в совершении преступления по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ. По ходатайству следователя суд заключил его под стражу. В ходе допроса он полностью признал свою вину и подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления.