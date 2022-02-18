Общество

Михаил Ведерников подвел итоги работы в Москве

В Псковской области откроют региональный координационный центр для контроля, мониторинга и оперативной организации межведомственного взаимодействия при внештатных ситуациях, а также в рамках реализации национальных проектов. Над его созданием региональные власти будут работать вместе со специалистами Аналитического центра при правительстве РФ. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, комментируя итоги рабочей поездки в столицу. По словам главы региона, он встретился с руководителем Аналитического центра при правительстве России Константином Калининым. АЦ занимается цифровой трансформацией отраслей, аналитикой больших данных, организационно-техническим обеспечением Координационного центра правительства РФ.

Кроме того, Михаил Ведерников провел ряд рабочих встреч и консультаций в администрации президента РФ.

Как сообщалось ранее, заключено соглашение с одним из крупнейших туроператоров России – по словам губернатора, «это имеет стратегическое значение для всей нашей туристской отрасли».

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Кроме того, глава Минстроя России Ирек Файзуллин и псковский губернатор обсудили реализацию целого ряда проектов по направлению «Чистая вода» и формированию комфортной городской среды.

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«Рабочие дни в Москве как всегда насыщенные», - написал губернатор в своем инстаграм-аккаунте и поблагодарил коллег «за конструктивный подход и готовность к сотрудничеству с Псковской областью».